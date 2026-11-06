Educación superior TP y el SENAI

Señor Director:

Como agrupación de rectores de la educación superior TP chilena, agrupados en Vertebral, fuimos a conocer la experiencia brasileña, en particular la formación técnica que se imparte a través de SENAI (Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial). En breves palabras, una experiencia notable y de alto estándar que merece ser relevada y aprender de ella.

El SENAI existe por una ley decretada el año 1942, que estableció que las empresas destinan el 1% de su nómina de remuneraciones a la educación técnica. Con ello, SENAI financia gran parte de los costos de la formación y las empresas se comprometen a emplear el 5% de sus aprendices. En el SENAI se imparten cursos de aprendizaje industrial, cursos técnicos, programas con grado académico y también postgrados de especialización y actualización. En su mayoría (70%), los estudiantes siguen estudios gratuitos.

Este esquema de certificados, títulos y grados debe ser observado con mucha atención en nuestro país, para poder superar las estructuras anticuadas y rígidas que tenemos y adaptarnos de mejor forma a los permanentes cambios y desafíos que el mundo laboral nos plantea.

Para desarrollar programas de estudios, SENAI consulta las necesidades de capacitación a las empresas, también considera el catálogo de programas que publica el ministerio de educación y mira en prospectiva los desafíos del futuro. Las tasas de permanencia y titulación son muy elevadas, cercanas al 90% en ambos casos.

En resumen, un sistema que considera incentivos focalizados, un marco de acción con autonomía y una gobernanza simple que ha permitido un desarrollo sostenido de la formación TP en Brasil. Un ejemplo digno de reflexionar, al calor de estrechez de recursos para la educación superior, las necesidades de financiamiento para innovación y los recursos destinados a la capacitación en Chile.

Juan Pablo Guzmán

Jorge Menéndez

Paulo Solari

Ingrid Luna

Mesa Directiva Vertebral