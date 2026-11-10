Escuchar a cada niño leer

Señor director:

Hace unas semanas, el presidente de la República y la ministra de Educación firmaron el Compromiso Nacional por el Aprendizaje Lector. Lo había impulsado ya la red Por un Chile que Lee en 2025 y lo suscriben más de 300 autoridades, académicos y representantes de la sociedad civil. La meta es que en 2030 todos los niños de Chile lean comprensivamente antes de terminar segundo básico. Hoy, según el propio Ministerio, solo dos de cada cinco lo logran. Por su parte, los resultados de PISA 2025 muestran desafíos también en los estudiantes de quince años: a nivel mundial se observa una caída de los puntajes en comprensión, que la OCDE atribuye una lectura que hoy es más rápida y superficial, y menos atenta cuando se trata de textos algo más extensos.

Entre los siete pilares del Compromiso por el aprendizaje lector hay uno que define buena parte del trabajo de los próximos años: identificar y atender a tiempo a cada estudiante en situación de rezago. Cumplirlo exige saber, curso por curso y niño por niño, quién se está quedando atrás.

El diagnóstico del estudio publicado en Por un Chile que lee indica dónde mirar. El 91% de los niños de segundo básico con rezago lector comprende un texto cuando alguien se lo lee en voz alta, lo que refleja que entienden el lenguaje. Lo que les cuesta es leer las palabras con la precisión y la soltura necesarias para que el esfuerzo de descifrar no les consuma su capacidad de atención. Esa habilidad es la fluidez lectora, que en los primeros años es la antesala de la comprensión. Un niño que avanza sílaba a sílaba, llega al final de la oración sin recursos para entender lo que leyó, lee menos que sus compañeros y, con los años, la distancia crece.

Medir la fluidez es difícil, y la Agencia de Calidad lo explicó al presentar Impulso Lector: no se puede evaluar con lápiz y papel ni de forma colectiva. Hay que escuchar a cada estudiante y calificar su lectura no solo en su velocidad, sino su precisión y entonación. Por eso, entre el 16 de noviembre y el 4 de diciembre, la Agencia desplegará más de 7 mil examinadores para evaluar a 278 mil estudiantes de segundo básico.

Es un esfuerzo inédito, pero no termina ahí. Una escuela necesita seguir a sus estudiantes durante el año, desde primero básico, para saber si lo que está haciendo funciona. Hoy eso depende del tiempo de los profesores. Escuchando y aplicando una pauta, un docente alcanza a evaluar a unos cinco estudiantes por hora pedagógica. En un curso de 35, serían siete horas dedicadas solamente a evaluar y por eso se hace poco y, muchas veces, tarde.

Hoy la tecnología permite resolver buena parte de ese problema. En la Universidad Católica desarrollamos una forma de hacerlo: el profesor graba la lectura en voz alta de cada estudiante de 1° a 4° básico, y un sistema automático, y desarrollado considerando cómo hablan los niños en nuestro país, la corrige con los mismos criterios y vara para todos. En unas horas, el docente sabe quiénes necesitan apoyo y en qué, y recibe recursos pedagógicos para trabajar con cada grupo de su curso, de modo que el diagnóstico se convierte al día siguiente en una decisión de enseñanza.

En esa línea, el día de la firma la ministra reconoció que son muy pocas las escuelas de contextos medios y bajos que logran, de forma sostenida, que sus estudiantes lean a tiempo y cerrar la brecha entre esas escuelas y el resto es una tarea que nadie puede hacer solo. La política pública fija la meta y aplica una medición para tener un diagnóstico a nivel nacional, las escuelas hacen el trabajo diario en la sala y la sociedad civil sostuvo la movilización que hizo posible el Compromiso. ¿A nosotros? Nos corresponde como universidad poner nuestra investigación y capacidad de innovar al servicio de ese esfuerzo, con herramientas que apoyen a los profesores y les devuelvan tiempo para enseñar. Ese trabajo conjunto, que empezó a tomar forma con la firma del Compromiso, es el que puede llevar a que en 2030 todos los niños terminen segundo básico leyendo.

Lorena Meckes G.

Directora Ejecutiva MIDE UC