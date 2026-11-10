Crimen organizado: entre la visibilidad mediática y la comprensión del fenómeno

El crimen organizado ocupa un lugar central en la discusión pública sobre seguridad en Chile. Los hechos de violencia, los procedimientos policiales y las investigaciones judiciales ponen de manifiesto una amenaza real que desafía las capacidades del Estado. Sin embargo, su creciente presencia en la agenda informativa plantea una pregunta relevante: ¿cuánto contribuye la cobertura periodística a comprender el fenómeno y cuánto puede favorecer que se convierta en una explicación general de la delincuencia?

El crimen organizado comprende estructuras y redes que coordinan actividades ilícitas, movilizan recursos y desarrollan capacidades para sostener sus operaciones, incluso más allá de las fronteras nacionales. No toda manifestación delictiva responde a estas dinámicas. Un homicidio, un secuestro o un episodio de violencia pueden estar vinculados con organizaciones criminales, pero establecer esa relación exige antecedentes. La gravedad de un hecho no demuestra, por sí sola, la existencia de una estructura detrás de él. Distinguir entre delitos graves y criminalidad organizada no es una cuestión semántica, sino una condición para elaborar diagnósticos precisos y orientar adecuadamente las respuestas.

La cobertura informativa cumple una función indispensable al visibilizar problemas, fiscalizar a las instituciones y exigir respuestas. No obstante, la reiteración de determinadas asociaciones puede influir en la manera en que la ciudadanía interpreta los acontecimientos. Cuando hechos de distinta naturaleza se presentan bajo la categoría de crimen organizado sin antecedentes suficientes que sustenten esa vinculación, existe el riesgo de ampliar su significado hasta convertirlo en una explicación general de la inseguridad. Esta posibilidad debe distinguirse de la cobertura que reproduce, atribuyéndoles correctamente, hipótesis policiales, judiciales o gubernamentales que aún se encuentran en investigación.

La teoría de la Agenda-Setting, desarrollada por McCombs y Shaw en 1972, permite comprender cómo la selección y la prominencia de ciertos asuntos pueden influir en la importancia que el público les atribuye. A su vez, el concepto de encuadre o framing permite examinar cómo se presentan esos asuntos y qué elementos se destacan para interpretarlos. Ambos enfoques ayudan a distinguir entre la visibilidad de un problema y la forma en que se comprende. Esto no significa que los medios determinen mecánicamente la opinión pública ni que expliquen, por sí solos, la percepción de inseguridad. La atención informativa también puede responder a transformaciones efectivas de la criminalidad, cuyo peso relativo no puede establecerse únicamente a partir de la cobertura.

Los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2025 ilustran la importancia de distinguir dimensiones diferentes de la seguridad: un 82,9 % de las personas percibió un aumento de la delincuencia en el país, mientras que un 7,9 % de los hogares fue víctima de delitos violentos durante los últimos doce meses. Ambos indicadores disminuyeron respecto de 2024. Estas cifras permiten observar diferencias entre percepción y victimización, pero no demuestran una influencia directa de los medios ni permiten caracterizar por sí mismas la magnitud del crimen organizado. Su valor reside, precisamente, en recordar que la seguridad requiere indicadores diferenciados y análisis que respeten los alcances de cada medición.

La dificultad aparece cuando la sucesión de acontecimientos constituye la principal vía de aproximación al problema. Un operativo, una detención o un episodio violento pueden ser la expresión visible de investigaciones complejas, pero su comprensión requiere contextualizar los antecedentes disponibles, las hipótesis en estudio y los resultados obtenidos. Las estructuras financieras, los mecanismos de reclutamiento y las relaciones entre grupos también forman parte del fenómeno, aunque su explicación dependa de información que no siempre está disponible o puede divulgarse durante una investigación. El desafío, por tanto, no consiste en contraponer noticias e investigaciones, sino en aportar contexto cuando los antecedentes lo permiten y distinguir entre lo comprobado, lo que continúa bajo análisis y aquello que todavía se desconoce.

Esta distinción también importa para el diagnóstico estratégico y las decisiones públicas. Chile ha desarrollado capacidades institucionales especializadas, entre ellas los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y la Fiscalía Supraterritorial, orientadas a fortalecer la investigación de fenómenos criminales complejos. Su creación y despliegue constituyen antecedentes relevantes, pero no bastan por sí solos para determinar su eficacia. Es necesario examinar su implementación, coordinación y resultados. Del mismo modo, no corresponde atribuir automáticamente a la cobertura mediática la orientación de las prioridades estatales, puesto que estas responden a múltiples factores políticos, institucionales y operativos.

Lo relevante es que un diagnóstico indiferenciado puede dificultar la identificación de las capacidades que cada problema requiere. Investigar organizaciones criminales exige análisis de redes, seguimiento de recursos ilícitos y coordinación entre instituciones; prevenir otras manifestaciones delictivas puede demandar intervenciones distintas, vinculadas con las oportunidades delictivas y las características territoriales. Estos ámbitos se complementan, pero no son equivalentes. Una respuesta estratégica debe articular la urgencia de actuar ante amenazas concretas con la continuidad de las investigaciones, la planificación y la evaluación de resultados.

En este desafío existe una responsabilidad compartida, aunque diferenciada. Los medios deben informar, investigar y fiscalizar, distinguiendo entre hechos acreditados e hipótesis en desarrollo. Las instituciones públicas deben entregar información verificable y facilitar el escrutinio de sus decisiones. La academia, por su parte, puede contribuir no solo al estudio de las percepciones y tendencias delictivas, sino también al análisis de las capacidades institucionales y al diseño y evaluación de políticas de seguridad. Desde una perspectiva estratégica, comprender el fenómeno implica examinar tanto las características de las organizaciones criminales como la capacidad del Estado para anticiparse, responder y adaptarse a su evolución.

El crimen organizado debe ser investigado y enfrentado en toda su complejidad, sin convertirlo en una categoría capaz de explicarlo todo, ni desconocer las transformaciones de la criminalidad y de las instituciones encargadas de combatirlo. La visibilidad mediática puede situar un problema en el centro de la agenda pública, pero no equivale a comprenderlo. Informar sobre una amenaza es necesario; generar conocimiento para interpretarla y evaluar las respuestas frente a ella es indispensable para enfrentarla con mayor precisión.

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