Educación de calidad para todos

Señor Director:

En Chile hablamos de la educación como la principal herramienta para tener un futuro mejor. Pero olvidamos una realidad que no a todos les gusta enfrentar: no todos los estudiantes tienen las mismas posibilidades de acceder a una educación de calidad.

Mientras hay estudiantes que cuentan con establecimientos de calidad, una infraestructura firme, y variadas formas de aprendizaje, otros deben adecuarse a condiciones notablemente más desfavorables. Esta diferencia social puede provocar en el alumno menos dedicación o ganas, y este problema le perjudica aun cuando ni siquiera es su culpa, sino que se concentra en el contexto socioeconómico en el que nacen y crecen.

Es preocupante que una de las principales herramientas para reducir las desigualdades sociales sea causa de que esto mismo se esté expandiendo. No se pueden exigir los mismos resultados cuando las condiciones de origen son tan distintas.

La educación de calidad no debería depender de los ingresos familiares ni de las oportunidades que cada estudiante pueda costear. Si realmente aspiramos a construir un país más justo, debemos comprender que garantizar el acceso a la educación no es suficiente; también debemos garantizar condiciones dignas y oportunidades dignas de aprendizaje.

Porque el futuro de un estudiante no debería depender de cuánto puede pagar su familia.

Isaac Rojas,

Estudiante colegio Pedro de Valdivia