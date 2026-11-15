Más palabras para leer mejor

Señor director:

La nueva edición del Diccionario de la Lengua Española (DLE), la primera concebida como nativa digital, no solo moderniza una obra con más de tres siglos de historia. También reconoce la diversidad del español al incorporar voces y expresiones propias de distintos países hispanohablantes, entre ellos Chile, y refuerza la idea de que nuestra forma de hablar también es parte de un patrimonio común.

Esta actualización abre una oportunidad para la educación. Los resultados PISA muestran que Chile mantiene desafíos en comprensión lectora, y el vocabulario constituye uno de los mejores predictores de la comprensión lectora. Cuantas más palabras conoce una persona, mayores son sus posibilidades de comprender textos complejos, establecer relaciones conceptuales y construir nuevos aprendizajes.

Por eso, fortalecer la lectura no consiste únicamente en lograr que los estudiantes lean más, sino también en ampliar las palabras que conocen y comprenden. Un diccionario digital accesible puede contribuir a ese objetivo, acercando el lenguaje a las nuevas generaciones y promoviendo una relación más activa con él.

En una época dominada por la velocidad de la información, ampliar el vocabulario sigue siendo una forma esencial de ampliar el pensamiento.

Pilar Valenzuela Retting

Académica Magíster en Didáctica de la Lengua y Literatura

Universidad Autónoma de Chile