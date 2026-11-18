Señor Director:

En la discusión del Presupuesto 2027, resulta relevante que la prevención y el tratamiento del cáncer cervicouterino sean objeto de atención parlamentaria. Los requerimientos de información respecto a tratamientos y medidas de prevención del virus del papiloma humano (VPH) representan una oportunidad para avanzar hacia políticas públicas sostenibles y basadas en evidencia que contribuyan a reducir la terrible realidad: dos mujeres mueren día a día a causa del cáncer cervical.

Si bien ya contamos con vacunación escolar de niñas y niños, persisten desafíos, como proteger a mujeres adultas que no accedieron a la vacunación; fortalecer el tamizaje; garantizar el diagnóstico y tratamiento de lesiones precursoras; la disponibilidad de tratamientos innovadores para estados avanzados y reducir las desigualdades en el acceso a estas prestaciones. Así podremos acercarnos más a la eliminación del cáncer cervical, como lo han hecho otros países.

Además, el VPH no afecta exclusivamente a las mujeres. También se relaciona con cánceres de orofaringe y otras áreas genitales en hombres.

La discusión presupuestaria constituye una oportunidad para generar acciones concretas. Aprovecharla exige una mirada de largo plazo, sustentada en evidencia y centrada en las personas.

María Elisabeth Guesalaga

Presidenta Fundación Mujeres por un Lazo

Alicia Aravena

Fundadora Observatorio del Cáncer

Roberto Altamirano

Presidente Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia

Jorge Acosta

Director Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián

Mauricio Cuello

Centro para la Prevención y el Control del Cáncer