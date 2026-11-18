Los conflictos y la inestabilidad en el mundo, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y la creciente presión sobre el multilateralismo y sobre las normas que protegen la soberanía y la paz tienen consecuencias que van mucho más allá del entorno inmediato.

Los ciberataques, la manipulación e interferencia de información procedente del extranjero, las amenazas a las infraestructuras críticas y el uso de las dependencias económicas como instrumento de presión, hacen que esas consecuencias se dejen sentir en la vida cotidiana de nuestros ciudadanos. Los desafíos de seguridad cruzan las fronteras; nuestra respuesta también debe conectar países y regiones.

Para Chile, un país altamente integrado al comercio global, este no es un debate abstracto. Los conflictos internacionales golpean de forma directa al bolsillo de los chilenos a través del alza en los combustibles, la electricidad y los alimentos. El creciente cuestionamiento al orden y derecho internacional y a los acuerdos comerciales vigentes genera incertidumbre para la economía y el crecimiento del país. Los acontecimientos en una región pueden alterar las rutas comerciales, el suministro energético o las redes digitales. Ningún país ni organización puede afrontar estos desafíos por sí solo.

Para la UE, es esencial reforzar su capacidad de actuar, reducir las dependencias, subsanar las carencias de capacidades críticas y asumir una mayor responsabilidad por nuestra propia seguridad. Al mismo tiempo, la acción de la UE sigue firmemente anclada en las alianzas y la cooperación internacional. En la práctica, esto significa fortalecer la cooperación con nuestros socios, a la vez que estamos preparados para responder con determinación cuando sea necesario.

Paralelamente, debemos reforzar nuestra propia resiliencia, así como la de nuestros socios. Apoyamos la paz y la seguridad internacionales mediante la diplomacia, la gestión de crisis, el desarrollo de capacidades y de resiliencia, así como la cooperación práctica en ámbitos como la ciberseguridad, la seguridad marítima o la lucha contra el terrorismo. Nuestras alianzas se sustentan en la Carta de las Naciones Unidas y en el respeto del orden internacional basado en normas. Una UE capaz es un socio más fiable cuando puede traducir las prioridades compartidas en acciones.

Ello ya es visible en nuestro trabajo con Chile donde cooperamos en la lucha contra el crimen organizado transnacional y la gestion integral de fronteras a traves de programas regionales como EL PAcCTO o EUROFRONT. Tambien apoyamos iniciativas en ciberseguridad, seguridad marítima y la lucha contra la desinformación.

La Unión Europea asiste a Chile ante emergencias combinando el despliegue de personal del Mecanismo de Protección Civil, inteligencia satelital en tiempo real con Copernicus y el financiamiento de fondos de ayuda humanitaria frente a catástrofes. Esta cooperación funciona mejor cuando responde a necesidades identificadas conjuntamente y genera beneficios que las personas pueden reconocer.

Asociarse también significa escuchar. Queremos saber dónde ve Chile los mayores riesgos, qué ha funcionado en la práctica y qué podemos hacer más juntos. Una red duradera de cooperación para la seguridad y la estabilidad depende de ese intercambio bidireccional.

El 17 y 18 de noviembre de 2026, la tercera edición del Foro Schuman de Seguridad y Defensa reúne en Bruselas a la UE, sus Estados miembros, países socios clave y organizaciones internacionales, así como a destacados centros de estudios (think tanks). Será otra importante oportunidad para escucharnos mutuamente, abordar amenazas compartidas y fortalecer una red de cooperación para la paz y la seguridad.

Esta conversación comenzará mucho más allá de Bruselas. A través de los eventos «Camino a Schuman» (Road to Schuman), los debates regionales están incorporando las perspectivas de los socios al Foro Schuman. En el marco del Foro, además la UE y Chile preparan su segundo Diálogo de seguridad y defensa para identificar retos comunes y crear sinergias para abordarlos. Estos intercambios pueden ayudar a identificar áreas prácticas para una mayor cooperación, desde la gestión de crisis y la formación hasta la ciberseguridad y la seguridad marítima, conforme a prioridades de beneficio mutuo.

Para la UE, la tarea está clara: seguir reforzando nuestra cooperación en materia de paz, seguridad y defensa con nuestros socios clave, en beneficio de nuestros respectivos ciudadanos.

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