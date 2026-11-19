Señor Director:

A nadie se le ocurriría recortar el presupuesto de las UTI con el argumento de que la meta de la salud pública es que menos personas lleguen a ella. Es una buena meta. Pero mientras haya alguien que necesite esa unidad, debe funcionar.

En el sistema de protección, las residencias cumplen hoy esa función. Reciben a niños, niñas y adolescentes para quienes todavía no existe una alternativa familiar que pueda responder a lo que necesitan. Más de la mitad tiene problemas de salud mental. Las propias bases de licitación reconocen que se requiere una persona cuidadora por cada tres niños durante el día. Ese estándar tiene un costo y hoy no está garantizado.

Aun así, el Presupuesto 2027 reduce los recursos del cuidado residencial. Compartimos el objetivo de que cada niño crezca en familia, es nuestro norte. Precisamente por eso, la transición exige fortalecer el cuidado familiar sin desfinanciar más aun la respuesta que hoy sostiene los casos más complejos.

Debilitar las dos cosas al mismo tiempo no acelera el cambio, solo lo pone en riesgo y el costo lo pagan los niños, niñas y adolescentes a los que les seguimos fallando como sociedad. Confiamos en que el Congreso aún puede corregir este error. Nadie entendería que se cerraran camas críticas para financiar consultorios. Aquí tampoco.

Lisette Allende, Carolina Esquivel, Mónica Hernández, Erica Ponce, Daniela Vergara

Coordinación Mesa de residencias