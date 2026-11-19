Señor Director:

El proyecto de ley de Impulso a las Startups, también conocido como Fondo de Fondos, va en la dirección correcta, pero requiere que se apliquen tres ajustes para que logre su objetivo principal: que el capital privado realmente llegue a las empresas innovadoras.

Primero, Corfo debe poder comprometer recursos por varios años, porque ninguna AFP entrará a un fondo si su socio depende de la Ley de Presupuestos de cada año. Segundo, el precio al que los privados pueden comprar la parte de Corfo tiene que quedar fijado en la ley y no en un reglamento; eso fue lo que hizo funcionar al Programa Yozma en Israel, por ejemplo. Y tercero, el impacto en Chile debe medirse por las empresas en que se invierte, no por dónde está constituido el fondo, o alejaremos a los fondos extranjeros que justamente queremos atraer.

En simple: hay que entregar certezas al inversionista para que haya apalancamiento.

Patricio Cortés,

Presidente ejecutivo de Btrust.