Señor Director:

En la discusión del Presupuesto 2027, hay una partida que merece atención. El proyecto crea un nuevo Programa de Servicios de Apoyos para la Autonomía y Vida Independiente de SENADIS, que fusiona tres programas: Tránsito a la Vida Independiente, Acceso a la Justicia, y Desarrollo Inclusivo Territorial. La integración puede que sea razonable, pero preocupa lo que ocurre con la cobertura y los recursos.

El nuevo programa contará con $2.562 millones, frente a los$3.707 que sumaban los tres programas en el presupuesto anterior, lo que significa un 30,9% menos, 23,7% si se considera la base ajustada. Al mismo tiempo, la glosa amplía la población objetivo: la cobertura de vida independiente ya no será sólo a personas entre 18 y 59 años, sino que será ampliada a toda persona mayor de edad dentro del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

Nos preocupa la poca consistencia que existe entre el monto del nuevo programa y la cobertura esperada frente a una población objetivo más amplia. ¿Cómo se asegurará una respuesta suficiente a una población potencialmente mayor con menos recursos?

Esto resulta aún más preocupante ya que casi dos millones de personas de 5 o más años tienen discapacidad, y el 9,2% de la población adulta está en situación de dependencia, ambas situaciones más frecuentes en hogares de menos ingresos.

Por ello, como Mesa de Discapacidad e Inclusión de la Comunidad de Organizaciones Solidarias llamamos al Senado a solicitar mayor información a SENADIS y DIPRES sobre cómo se financiará la nueva cobertura antes de votar la partida. Con recursos suficientes, este programa podría garantizar a muchas más personas el derecho a decidir sobre su propio proyecto de vida, lo que permitiría avanzar en su incorporación al mundo de una manera activa y participativa en la sociedad actual. Construir una vida independiente exige apoyos estables, asistencia personal y ayudas técnicas oportunas.

Belén Huerta, Kosmo Inclusión

Glenda Durán, Fundación Eres

Carolina Gallardo, Fundación Down UP

Mesa Discapacidad e Inclusión, Comunidad de Organizaciones Solidarias