Señor Director:



Cada año discutimos cuánto debe crecer el presupuesto de salud, pero pocas veces qué resultados obtenemos con lo que ya invertimos. Con un presupuesto ajustado, esa pregunta no puede esperar.



Y será cada vez más urgente: las personas de 65 años o más ya son el 14% de la población. Viviremos más, y el desafío es que esos años sean con salud y autonomía, sin que la demanda crezca más rápido que los recursos.



Los dispositivos médicos aportan algo que se pierde cuando solo se mira su precio. Un diagnóstico más temprano, una complicación evitada o una hospitalización más corta mejoran la vida del paciente y liberan camas y horas clínicas para otros. La eficiencia no está en el precio de compra, sino en el resultado de toda la atención.



La pregunta es qué problema resuelve la incorporación de un dispositivo médico, qué resultado produce y cómo lo medimos. No toda innovación es mejor, ni incorporar tecnología justifica por sí solo gastar más. Lo que importa es que cada peso invertido se traduzca en mejor salud para las personas.



El desafío no será solo conseguir más recursos para salud, sino usar mejor los que tenemos. Compras inteligentes, que midan resultados y costo total, son una herramienta concreta de eficiencia del gasto. Los dispositivos médicos no son un costo del sistema de salud: son parte de la solución.

Gabriela Garnham

Gerente General Asociación Dispositivos Médicos de Chile

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