La designación de la Región del Biobío como sede de los Juegos Suramericanos ODESUR 2030 representa una noticia extraordinaria para el deporte chileno. Más allá del prestigio que implica albergar uno de los eventos multideportivos más importantes del continente, esta decisión reconoce la capacidad de una región que ha demostrado visión, infraestructura y compromiso con el desarrollo deportivo de largo plazo.

Los grandes eventos deportivos dejan un legado que trasciende la competencia. La experiencia de Santiago 2023 mostró cómo la inversión en recintos, la formación de capital humano y la movilización de las comunidades generan beneficios duraderos. En ese sentido, Biobío tiene una oportunidad única para fortalecer su ecosistema deportivo, incentivar la práctica del deporte y proyectarse como un polo de desarrollo para futuras generaciones de atletas.

Observamos este anuncio con especial entusiasmo, ya que varios de nuestros deportistas de alto rendimiento provienen de esta región y han contribuido al crecimiento del deporte nacional en disciplinas tan diversas como el basquetbol, el voleibol, el remo, el rugby y deportes acuáticos, entre otros.

Para quienes hoy entrenan soñando con representar a Chile, saber que una cita continental se realizará en su propia región constituye un poderoso incentivo para perseverar en su desarrollo deportivo.

ODESUR 2030 será una vitrina para mostrar el talento de los deportistas chilenos y también una oportunidad para reafirmar que el deporte genera bienestar, integración social y desarrollo humano. El desafío comienza ahora: trabajar colaborativamente para que Biobío entregue unos juegos memorables y deje un legado que inspire a todo Chile durante las próximas décadas.