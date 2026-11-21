Señor director:

Entre el 16 de noviembre y el 4 de diciembre más de 278 mil estudiantes de segundo básico rendirán Impulso Lector. Evaluar en esta etapa permite detectar rezagos antes de que se acumulen.

Según PISA 2025, casi cuatro de cada diez estudiantes chilenos de 15 años no alcanzan el nivel mínimo de lectura; en 2015 eran cerca de tres de cada diez. Identificar estas dificultades a esa edad, o incluso en cuarto básico con el Simce, es llegar tarde.

Impulso Lector es una oportunidad para actuar antes, para aprovecharla. Los resultados deben llegar a tiempo a las escuelas para que se puedan traducir en decisiones pedagógicas. No se trata solo de trabajar con quienes necesitan reforzar su lectura, sino también de acompañar a quienes avanzan al ritmo esperado y ofrecer nuevos desafíos a quienes están más adelantados.

Que esto ocurra depende de varios actores. Al Ministerio le corresponde entregar resultados claros y apoyo para interpretarlos, y dar a las escuelas autonomía para decidir cómo responder según las necesidades de sus estudiantes.

En cada escuela, los equipos directivos tienen una responsabilidad central: liderar el trabajo con los docentes para analizar lo que muestra la evaluación y trazar un plan de mejora. Con ese respaldo, los profesores pueden transformar la información en apoyos concretos para cada estudiante en la sala de clases.

Detectar temprano tiene valor cuando permite acompañar a tiempo a quien enfrenta dificultades y ayudar a que cada estudiante, cualquiera sea su punto de partida, siga avanzando. El desafío será que la implementación de Impulso Lector se traduzca en mejores oportunidades de aprendizaje para todos.

Soledad Ortúzar

Directora ejecutiva del Centro de Innovación en Liderazgo Educativo de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo (CILED-UDD)