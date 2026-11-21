Señor Director:

El 17 de noviembre comenzó a aplicarse “Impulso Lector”, un instrumento de evaluación censal de habilidades lectoras dirigido a más de 278.000 estudiantes de segundo básico. Esta iniciativa, que contempla la medición de habilidades precursoras de la lectura, comprensión y fluidez lectoras, representa un avance significativo en la detección del rezago lector en Chile, un problema de política pública que, como país, venimos arrastrando desde hace décadas.

Diversas evaluaciones, tanto nacionales como internacionales, han demostrado que los chilenos no comprendemos lo que leemos. Según los resultados del SIMCE 2025, 1 de cada 2 estudiantes de cuarto básico no alcanzan el estándar adecuado en Comprensión Lectora, cifra que asciende a 4 de cada 5 en octavo básico y segundo medio. La PISA 2025 complementa el diagnóstico: un 38% de los estudiantes de 15 años están bajo el Nivel 2 de Lectura, lo que implica que pueden hacer inferencias básicas y que tienen dificultades al enfrentarse a textos complejos. Este rezago, al no detectarse a tiempo, se arrastra hasta la adultez, donde según la PIAAC 2022-2023, un 53% de los adultos en Chile sólo puede comprender textos breves y sencillos.

El desafío de mejorar las habilidades lectoras en Chile no se agota en la aplicación de una prueba. Si bien, se requieren acciones complementarias para abordar las dificultades en el aprendizaje, contar con un diagnóstico oportuno es un primer paso fundamental para avanzar hacia un objetivo: que todos los niños terminen segundo básico leyendo comprensivamente y consoliden una habilidad esencial que los acompañe a lo largo de toda su vida.

Javiera Pavišić Véliz

Investigadora de Acción Educar