Señor Director:

Dos madres vuelven al trabajo tras su posnatal. Sus hijos tienen la misma edad y ambas trabajan en empresas similares. En una hay veinte trabajadoras. En la otra, diecinueve. Por esa sola diferencia, la primera puede exigir a su empleador que le proporcione sala cuna. La segunda, por regla general, no. Así opera el artículo 203 del Código del Trabajo.

La regla también puede afectar a quien busca trabajo. Si una empresa con diecinueve trabajadoras contrata a un hombre, nada cambia para el empleador en materia de sala cuna. Si contrata a una mujer, nace la obligación. Una norma pensada para proteger la maternidad puede así perjudicar a la próxima postulante.

El gobierno del presidente Kast acierta al retomar esta reforma. El proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados y enviado al Senado, propone eliminar el umbral de veinte trabajadoras y crear un fondo solidario.

Queda por discutir cómo se financiará y si habrá cupos donde las familias los necesiten. Si tomamos en serio la igualdad ante la ley que garantiza la Constitución, ¿qué justifica que una madre pueda exigir sala cuna y la otra no, solo porque una tiene una compañera de trabajo más?

Jorge Gacitúa Muñoz

Abogado y profesor de Derecho Constitucional