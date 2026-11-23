Señor Director:

La controversia por la permanencia de la ANFP en su actual sede abre una pregunta que vale la pena plantear: ¿por qué las grandes instituciones nacionales deben seguir concentradas en Santiago?

Desde Coyhaique queremos hacer una invitación concreta a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional: considerar a la Patagonia como una alternativa para su futuro. Nuestra ciudad tiene mucho que ofrecer y estamos disponibles para colaborar en las gestiones que permitan evaluar seriamente esta posibilidad. Su llegada podría impulsar el deporte, el turismo y la economía regional.

La descentralización se ha convertido en una promesa recurrente de la política chilena, pero pocas veces se traduce en decisiones de esta magnitud. Quizás llegó el momento de que el fútbol profesional dé el primer paso. Desde Coyhaique, la invitación está hecha.

Carlos Gatica Villegas

Alcalde de Coyhaique