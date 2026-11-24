Señor director:

Hay una decisión que cada año toman cientos de jóvenes: estudiar Pedagogía en Educación Parvularia. Algunas llegan porque recuerdan a una educadora que marcó sus primeros años; otros, porque encuentran en las infancias una posibilidad de transformar el mundo. Llegan a la universidad con preguntas, expectativas y una idea todavía incipiente de lo que significa la Educación Parvularia.

En su trayectoria formativa descubren que es mucho más que enseñar, cuidar o planificar experiencias. Es aprender a escuchar otras voces, reconocer otras necesidades, intereses, tiempos y comprender otras formas de habitar el mundo. Es, sobre todo, aprender a mirar desde otro lugar. Quizás con ello comienza uno de los aprendizajes más importantes de esta profesión: reconocer a niñas y niños como sujetos de derecho nos compromete éticamente a asumir un rol garante, tomando decisiones y generando condiciones que resguarden sus derechos, su participación y su protagonismo.

Esta mirada también debería acompañar las decisiones que tomamos como sociedad. La discusión sobre el acceso a Sala Cuna Universal, por ejemplo, nos invita a ampliar la perspectiva: junto con facilitar la incorporación de las mujeres al trabajo y avanzar en corresponsabilidad, necesitamos reconocer que el derecho de niñas y niños a la educación no puede depender de la situación laboral de sus madres o padres. Su derecho a educarse existe desde el nacimiento.

Por eso, los nuevos Estándares de Formación Inicial Docente plantean un desafío importante a las universidades. No se trata únicamente de formar educadoras y educadores que sepan enseñar, sino profesionales capaces de reconocer la diversidad de las infancias, reflexionar sobre sus prácticas y tomar decisiones desde un compromiso ético con sus derechos. Profesionales que reconozcan la participación y agencia de niñas y niños como una expresión de su condición de sujetos de derecho, y que asuman la responsabilidad de generar oportunidades reales para que puedan participar, tomar decisiones e incidir en sus aprendizajes.

La Educación Parvularia es transformadora: invita a detenerse, observar, escuchar y reconocer que una niña o un niño tiene mucho que decir, incluso cuando todavía no encuentra las palabras para hacerlo. Invita a descubrir que, muchas veces, son las niñas y los niños quienes nos enseñan a mirar el mundo de otras maneras.

Hace unos días se conmemoró el Día de la Educación Parvularia, una oportunidad para preguntarnos cuánto espacio damos a niñas y niños en las decisiones con las que construimos nuestra sociedad.

Quizás el verdadero desafío sea aprender a mirar el mundo desde su altura: no solo para enseñarles a vivir en el mundo que hemos construido, sino para comprender que también podemos construirlo de otra manera junto a ellas y ellos, reconociendo su lugar, su voz y su derecho a transformarlo.

Elleine Ocampo,

Secretaria de estudios Educación Parvularia UDP