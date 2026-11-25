Señor director:

Cada 25 de noviembre el calendario nos recuerda el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Para las mujeres que habitamos Chile hoy, es una jornada de memoria, denuncia y urgencia. Cuando la Coordinadora Feminista 8M convoca a movilizarse, lo hace porque la violencia de género sigue siendo una herida abierta que atraviesa la vida cotidiana de millones de mujeres. Las cifras lo confirman con crudeza: entre 2022 y octubre de 2025 se han recibido 4.810 reportes vinculados a delitos asociados a violencia contra las mujeres a través del programa Denuncia Seguro, y del total de reportes por violencia intrafamiliar, un 77,7% corresponde a casos con víctimas mujeres.

A esta realidad persistente se suma una transformación profunda. Durante el último tiempo hemos sido testigos de cómo la tecnología y la inteligencia artificial ha irrumpido directamente en las relaciones sociales de cada una de las personas, permitiendo conectar, generar movilizaciones sociales, acelerar procesos políticos importantes y poner la información y el aprendizaje a un clic. Sin embargo, de esta hiperconectividad emergen fenómenos graves, como la violencia digital dirigida especialmente contra las mujeres. Esta expresión de la violencia de género es silenciosa, cruda y constante: subir una foto, expresar una opinión política, mostrar alguna parte del cuerpo, ser parte de una organización o simplemente demostrar la propia personalidad, se convierten en motivo suficiente para validar comentarios denigrantes, mensajes privados dañinos, e incluso, amenazas de muerte.

Lejos de ser un fenómeno transversal o neutro, los datos revelan que las mujeres jóvenes y estudiantes somos el blanco directo de estas agresiones. En Chile, la difusión de contenido sexual de mujeres sin consentimiento aumentó un 444%, una conducta que hoy la Ley Integral de violencia contra las mujeres tipifica como delito. En este ámbito, los hombres constituyen aproximadamente el 66% de quienes ejercen violencia en línea. Mientras que las mujeres jóvenes representan el 90% de las víctimas de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. A estos riesgos se agrega el uso de inteligencia artificial para crear o manipular material sexual. En su informe de género de 2024, la UNESCO ya advirtió sobre el agravamiento de esta problemática debido a la proliferación de imágenes sexuales y deepfakes generados mediante estas tecnologías. Además, no debemos olvidar los ya varios casos en colegios de Chile, en donde compañeros generan imágenes falsas de sus compañeras para, posteriormente, difundirlas sin su consentimiento.

Lo más alarmante es que esta exposición comienza en la etapa escolar y se prolonga a lo largo de toda la trayectoria formativa. Según el informe Violencia sexual digital contra niños, niñas y adolescentes, publicado por la Defensoría de la Niñez en 2024, el 83% de las víctimas de delitos de explotación sexual vinculados a medios digitales corresponde a niñas y adolescentes mujeres, y un 71% de ellas declaró haber recibido contactos o preguntas de connotación sexual a través de internet.

Si bien el país ha avanzado en protección ante la violencia de género, al observar de cerca el funcionamiento e implementación de estos avances, es claro que la ley escrita no basta por sí sola. Una norma sin presupuesto, con profesionales y funcionarios a los que no se les entrega formación previa en perspectiva de género, y sin redes efectivas de prevención y reparación, se queda en una declaración de principios e intenciones. La justicia que llega tarde, o que no se adapta para abordar la evolución de las formas de violencia de género, termina reproduciendo la misma violencia que promete erradicar.

Por tanto, si no generamos una conciencia en torno a la violencia de género en su forma digital y a cómo el espacio virtual afecta directamente el desarrollo de una mujer, su visión del mundo y de lo que puede lograr, sin ser grabada, difundida o criticada por miles de personas anónimas, seguiremos permitiendo su relegación silenciosa de la esfera pública. Seguiremos permitiendo la violencia de género.

Para la Directiva de la FEUC (Federación de Estudiantes de la Universidad Católica) y Consejería Superior, erradicar la violencia digital contra las mujeres jóvenes y estudiantes es un desafío abordable si existe voluntad política e institucional. Construir universidades y entornos digitales verdaderamente seguros es una condición indispensable para que las mujeres podamos estudiar, opinar y participar en la vida pública con plena libertad y dignidad.

Florencia Isabel Yañez Quiroz

Presidenta FEUC

Constanza Inostroza

Consejera Superior UC