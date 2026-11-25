Señor director:

El paro de los camioneros dejó una señal que conviene no desestimar. Según Cadem, un 79% de los chilenos respaldó el paro. El reclamo era sectorial; el malestar que lo acompañó, no. El conflicto se cerró en pocos días. Aunque solo un 24% evaluó bien su manejo del paro y un 43% lo evaluó mal, haber desactivado pronto la movilización es un mérito del Gobierno. La adhesión de otros sectores, con el tiempo, podría haber complicado las cosas.

El historiador británico E. P. Thompson identifica, analizando los motines por el precio del pan en la Inglaterra del siglo XVIII, una dimensión “moral”. Una mala cosecha podía explicar la escasez, pero la molestia se transformaba en revuelta porque se sospechaba que quienes controlaban el grano se aprovechaban de ella.

Una persona puede entender que el diésel suba por factores externos y, al mismo tiempo, juzgar injusto cómo se reparte su costo. En un país que recuerda las colusiones y los casos de corrupción, esa percepción puede encontrar eco incluso entre quienes apenas la sienten en su bolsillo. A eso se suma un contexto que no ayuda: desempleo alto, bencinas caras y desconfianza en las instituciones. Hay una molestia social latente, que es necesario gestionar.

La forma en que se perciba el acuerdo dirá cuánto se avanzó. Si los criterios para acceder al alivio son públicos y se aplican por igual, puede ayudar a recuperar confianza y legitimidad. Si queda la impresión de que el beneficio depende de quién tiene más capacidad de presión, el Gobierno habrá resuelto el paro, pero reforzado la sensación de trato desigual. En otras palabras, extinguió un fuego sin aplacar sus causas.

Por eso el Gobierno debería aprovechar el momento para fijar reglas transparentes y parejas para cualquier compensación sectorial, y para definir, antes de que venza el congelamiento, cómo se repartirán los costos de futuras alzas. Fortalecer la confianza y la cohesión social es una tarea urgente para Chile.

Pablo González y Boris Pastén

Facultad de Economía y Negocios UNAB