Señor Director:

En la semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, llamamos al Estado de Chile a garantizar a todas las mujeres que habitan el país su derecho a una vida libre de violencias, y en especial a las mujeres migrantes. Ellas cuidan a nuestras niñas, niños y personas mayores, sostienen el comercio de barrio, trabajan en la salud, el campo y los servicios, y crían aquí a sus familias. Su aporte es parte del Chile que somos hoy, y la protección del Estado debe alcanzarlas por igual.

Las cifras muestran que esa protección todavía no llega. Según el Ministerio Público, en 2025 una de cada cuatro víctimas de femicidio en Chile era extranjera (26,1%), frente al 16,7% del año anterior, aun cuando la población migrante es el 8,8% del país. La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres constató además que 7 de cada 10 mujeres extranjeras asesinadas ese año no tenían su situación migratoria regular. En la comuna de Santiago, el 32% de las víctimas en causas por violencia intrafamiliar ingresadas a la Fiscalía Centro Norte eran personas extranjeras. La ley permite a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o de género pedir un permiso de residencia por razones humanitarias, una buena intención que en la práctica no cumple sus objetivos. El trámite es lento y engorroso, y según datos oficiales señalan que en todo 2025 se presentaron apenas 101 solicitudes por violencia intrafamiliar y se otorgaron 81 permisos en todo el país, una cifra mínima frente a la magnitud de la violencia que muestran las causas judiciales. A esto se suma que la reforma para que sea el SernamEG quien contribuya en la solicitud de estos permisos sigue sin cumplirse.

Por eso pedimos al Servicio Nacional de Migraciones agilizar los permisos de residencia de las mujeres migrantes, avanzar en su regularización y facilitar la entrega de permisos por violencia intrafamiliar y de género cada vez que corresponda. Una mujer en situación irregular queda mucho más desprotegida, porque el miedo a ser expulsada la lleva a callar la violencia que vive. Darle acceso a un permiso es abrirle la puerta para pedir ayuda a tiempo, y eso puede salvar vidas.

Paula Salvo y Mariela Infante, Corporación Humanas

Vanessa González y Catalina Bosch, Organización Migrantas