Señor director:

Hace unos días se consumó el descenso de Santiago Morning a Tercera A. Más allá del lamentable manejo de una dirigencia que ve en el club un lastre, es triste ver cómo cada vez es más difícil sortear las pésimas decisiones que la dirigencia de Pablo Milad permitió durante su presidencia.

Ahora, el exintendente se va, pero el daño causado no. Escritorios, abogados y el lobby pesaron más que lo que se hizo en la cancha y Morning lo sufrió en 2025 cuando cayó a la tan abandonada Segunda División Profesional luego de la resta de 9 puntos.

Este nuevo descenso es otra demostración de la desidia de las Sociedades Anónimas y de la ANFP, que estrujan cada club hasta que no da más. Un fútbol de signo peso y de dirigentes avaros que cambian de clubes como si nada importara.

Es de esperar que la nueva ley cambie en algo esta situación, aunque para Santiago Morning ya es muy tarde.

Eduardo Mujica