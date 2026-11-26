Señor Director:

En noviembre de 2024, Sarah McBride se convirtió en la primera persona abiertamente trans elegida al Congreso de Estados Unidos. Antes de asumir, parlamentarios republicanos intentaron impedirle usar los baños de mujeres del Capitolio. Un año después, sus colegas demócratas la eligieron copresidenta del Comité de Política y Comunicaciones de la Cámara de Representantes, un importante cargo partidario.

En Chile, Emilia Schneider fue elegida en 2021 como la primera diputada transgénero del país y reelegida en 2025. Antes había sido vocera de la Asamblea Feminista 8M y presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. El viernes, en medio del debate sobre el financiamiento público de tratamientos hormonales para adolescentes trans, Johannes Kaiser se refirió a ella en masculino. Con ese gesto descalificó a una representante elegida democráticamente y dio a entender que el respeto hacia las personas trans queda a criterio de quien tiene el micrófono.

McBride y Schneider comparten liderazgo, compromiso y también el desprecio de algunos colegas. Ambas fueron adolescentes alguna vez. Hoy, mientras se debate qué apoyos en salud recibirán los jóvenes trans, vale la pena preguntarse qué escucha una adolescente cuando ve que un dirigente político humilla a una mujer trans en público. Y qué puede imaginar para sí misma cuando ve a esa mujer defender sus convicciones, representar a sus electores y asumir responsabilidades que alguna vez parecían fuera de su alcance.

Celebrar sus trayectorias importa porque amplían los horizontes de las nuevas generaciones. Sarah McBride y Emilia Schneider son dos mujeres fantásticas.

Claudio Martínez,

director Centro de Estudios en Psicología Clínica y Psicoterapia UDP