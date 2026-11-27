Señor Director

La versión 2026 del Environmental Performance Index de Yale ubicó a Chile en el primer lugar de Latinoamérica, impulsado por su infraestructura sanitaria, pero muy rezagado en biodiversidad y manejo agrícola. Esto confirma lo que hace años advierten quienes trabajan en sustentabilidad agrícola. El desempeño ambiental del agro no es solo un problema de políticas públicas o fiscalización, sino también de formación profesional.

En las escuelas de agronomía, la investigación ambiental sigue al margen de los discursos productivistas que dominan las mallas curriculares. Los estudios sobre insectos silvestres y polinización agrícola rara vez se incorporan a las cátedras de fruticultura, donde aún se enseña como receta el número de colmenas de abeja melífera por hectárea. Algo similar ocurre con mantener vegetación que alberga enemigos naturales para el control de plagas, o con la biodiversidad de microorganismos del suelo —clave para la nutrición y la resiliencia ante sequía y salinidad—, pese a que buena parte del manejo convencional la reduce. El enfoque de Una Salud, que vincula la salud humana, animal y ecosistémica, también tiene escasa presencia en la formación agronómica.

Esta desconexión se repite en instancias internacionales. En la COP16 de Biodiversidad, en Cali, Chile destacó por su participación público-privada —forestal, energética, sanitarias e incluso clubes deportivos—. La gran ausente fue la industria agrícola, pese a ser uno de los sectores con mayor impacto sobre la biodiversidad terrestre y de los que más se beneficiaría de conservarla.

El propio índice de Yale evidencia la brecha; Chile ocupa el lugar 145 de 177 en especies amenazadas y 144 en riesgo de contaminación por pesticidas. Revertirlo exige, además de más áreas protegidas y fiscalización, actualizar la formación de quienes diseñarán los sistemas productivos del futuro.

La agricultura debe integrar producción y conservación, pues más biodiversidad en los predios puede mejorar la producción, no reducirla. El XI Congreso Latinoamericano de Agroecología, la próxima semana en Santiago, es una oportunidad para acercar estos enfoques, un diálogo que debe fortalecerse también en las escuelas de agronomía.

Juan Luis Celis

Profesor

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso