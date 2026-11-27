Señor director:

Tras conmemorar nuevamente un Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el balance es lamentable.

En lo que va de este Gobierno se han concedido rebajas de condena a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Hoy están en libertad y sus víctimas no fueron notificadas. Las autoridades lo atribuyeron a un “vacío legal”. Sin embargo, la administración anterior se opuso en tribunales a otorgar estos beneficios, y la actual los concedió sin litigar. Solo después de la polémica suspendieron la tramitación de los decretos. Así, el Estado una vez más revictimiza y deja desprotegidas a quienes más sufren la violencia sexual: mujeres y niñas.

En paralelo, la institucionalidad de género está al debe. La ministra de la Mujer se vuelve cómplice por omisión: ha estado ausente del debate y aparece en eventos que responden a una agenda propia más que a las necesidades y demandas reales de niñas, niños adolescentes y mujeres.

Con este balance, las mujeres seguiremos esperando justicia, dignidad y derechos. No los vamos a dejar de exigir.

Macarena Lara Herrera

Directora Ejecutiva

ABOFEM