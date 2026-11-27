En octubre de 2023 ingresó al Congreso el proyecto de Ley de Prevención y Mitigación de Incendios Forestales. Tras tres años de tramitación legislativa y los acuerdos alcanzados en Comisión Mixta, el ministro Campos anunció que el presidente Kast presentaría un veto sustitutivo, un disparate para buscar licuar y evitar desde los mega incendios del 2017 lo que tienen todos los países OCDE: cortafuegos obligatorio y manejo responsable del interfaz urbano rural.

Con la crisis climática y las plantaciones sin manejo encima de ciudades y localidades rurales, suman más de 300 las personas muertas en la década y sobre 30 mil las casas quemadas, con largos procesos de reconstrucción. El senado refrendó los acuerdos que incluyeron rebajar multas, generar comités para pactar planes preventivos con gobernanza participativa con municipios, habilitar a los Gobiernos Regionales, Sernafor e Indap para apoyar actividades preventivas (este gobierno cortó a la mitad los recursos Conaf, en esa línea).

La promesa encubierta de que puede haber compensaciones a los propietarios y además volver a los subsidios forestales, a pesar de la fragilidad estructural fiscal y de manejo agro-forestal responsable, llega a ser cómica, pero nos lleva a perpetuar la tragedia y perder soberanía para el manejo territorial sustentable. La ultra derecha no entregó los votos necesarios en la Cámara para que los planes de manejo de la interfaz urbano rural tuvieran una tramitación expedita y tras la dilatación por un año de la ley, por obra de Ximena Rincón, en la comisión Hacienda del Senado, se suma ahora el veto del gobierno al más autoritario estilo Trump del negacionismo climáticos. Elefantes en una cristalería. Pirómanos de fiesta.

La controversia, centrada en el derecho de propiedad, resulta particularmente discutible. La Constitución garantiza ese derecho, pero también reconoce su función social, que comprende la seguridad nacional y la conservación del patrimonio ambiental. Establecer obligaciones proporcionadas de prevención es jurídicamente distinto de expropiar. Confundir ambas figuras puede terminar postergando aquello que la legislación busca resolver.

La pregunta política es cuánto tiempo puede seguir Chile discutiendo las condiciones para prevenir incendios, mientras sus territorios acumulan pérdidas humanas, ecológicas y productivas.

Detrás de estas cifras existe una pérdida de capital natural y productivo. Los incendios destruyen plantaciones, afectan bosques nativos, degradan suelos, alteran la regulación hídrica y comprometen infraestructura, empleos y actividades agroforestales. Resulta difícil aceptar como normal un promedio superior a seis mil incendios anuales, cuando prácticamente todos tienen origen humano. Esta normalización refleja también una cultura institucional y social construida alrededor del combate del fuego, antes que en la prevención de sus causas.

La prevención de incendios exige un cambio de paradigma que supere una mirada centrada en el combate del fuego y avance hacia una gestión integral del territorio. Esto implica planificación territorial, manejo de combustibles y configuración de paisajes productivos diversificados, capaces de reducir vulnerabilidades, así como en fortalecer la resiliencia de los ecosistemas y sostener la productividad frente a la incertidumbre climática. Lo que claman las forestales acerca de prevenir y castigar los incendios intencionales ha tenido avances con la mayor proactividad del Ministerio Público, las policías y la ley contra el robo de madera.

Como bien ha recordado el ex director de Conaf Cristian Little, Chile ha suscrito el Acuerdo de París y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, junto con adoptar el Marco Mundial Kunming-Montreal. Además, en la Ley Marco de Cambio Climático (N.º 21.455) tramitada por el gobierno de Sebastián Piñera y la derecha sensata, se establecen obligaciones de planificación y acción para ministerios, gobiernos regionales y municipios.

Con el Presidente Boric, en materia de institucionalidad ambiental y forestal, el gobierno anterior también concretó avances relevantes. La Ley 21.600 creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), estableciendo instrumentos para conservar y restaurar ecosistemas degradados.

A ello se suma la Ley 21.744, promulgada en mayo de 2025, que creó el Servicio Nacional Forestal (Sernafor), como sucesor legal de Conaf. Su creación transforma una corporación de derecho privado en un servicio público descentralizado y entre sus atribuciones se encuentran la elaboración del Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres por Incendios Forestales, la coordinación con el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres. Diez años de informes internacionales explícitos en la obligatoriedad de lo preventivo pueden quedar en punto muerto por obra de los sectores duros y obtusos contra sus propios intereses.

Vendrán días terribles y muchos pilatos se lavaran las manos de la peor de todas las corrupciones: no actuar para prevenir catástrofes.

El camino es la transformación progresiva de plantaciones hacia mosaicos productivos y ecológicos diversificados, el manejo preventivo de incendios, la protección de vegetación nativa y la incorporación de criterios de riesgo en la planificación de nuevos asentamientos constituyen acciones que requieren coordinación entre propietarios, comunidades y servicios públicos. Son también ejemplos del tipo de transformación que una nueva política de fomento forestal podría incentivar, vinculando los recursos públicos con resultados productivos, ambientales y sociales.

La naturaleza funciona como un sistema. El Estado, en cambio, continúa administrándola por partes y Chile está en el peor de los mundos, con un gobierno que quiere ser estándar OCDE en apoyo a las empresas y se niega a hacerlo en prevención de incendios.

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