Hay una pregunta que la clase dirigente ignora en medio de sus trifulcas de baja profundidad; cuando la inteligencia artificial reorganice el trabajo, y ya lo está haciendo, ¿quién decidirá cómo, y en beneficio de quién? Esto no es una pregunta abstracta-técnica para la academia, sino que es propiamente política, porque incumbe a toda la Nación, especialmente a la debilitada clase media chilena.

Durante medio siglo nos repitieron que el mercado, solo, ordenaría las cosas. El resultado está a la vista, y ante la urgencia del advenimiento del nuevo mundo que la IA trae consigo, debemos asegurar que los trabajadores no sigan siendo un mero costo a recortar.

Los trabajadores no venimos a frenar el progreso ni a resistir la técnica; no es ludismo nuestra invitación. Venimos a algo más exigente: a cogobernar el cambio, de igual a igual, mediante el diálogo social que la propia OIT consagra y que Chile ratificó. Deseamos un gran acuerdo nacional entre trabajadores, empresarios y Estado. Esto no es una utopía, es la única alternativa al caos que no beneficiará a ningún chileno.

Al respecto, la paz social no se decreta: se construye repartiendo con justicia los frutos del progreso. Lo demás es esperar el naufragio, y para ahogarse, el pueblo chileno ya tiene un sin fin de problemas como las deudas o las pensiones ¿Qué nos cuesta prevenir y evitar que la IA sea otra de nuestras heridas como país?

Claudio Rodrigo Sánchez Pino

Presidente Central de Trabajadores de Chile (CTCh)

Alonso Ignacio Salinas García

Abogado laboralista