Señor director:

Cada 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, repetimos que ninguna merece vivir con miedo. Pero el femicidio de Villa Alemana y la carta atribuida al imputado “lo hice por gusto” muestran cuánto falta.

Indigna y nos interpela. Hemos normalizado relatos de control, amenazas y humillaciones como si fueran problemas de pareja. Preguntamos por qué ella no se fue o no denunció antes. Casi nunca preguntamos qué hicimos nosotros: si escuchamos, creímos, acompañamos o preferimos no involucrarnos.

También importa cómo contamos estas tragedias. Convertir la frase del presunto agresor en titular amplifica su voz y desplaza a la mujer asesinada. El impacto no puede estar por encima de su dignidad: informar exige rigor y humanidad.

No basta vestir de naranja las redes ni indignarnos por un día. Fallamos cuando minimizamos la violencia, justificamos los celos, culpamos a las víctimas o callamos ante señales de abuso. La violencia también se alimenta de nuestra indiferencia.

La pregunta no es solo qué deben cambiar las instituciones, sino qué estamos dispuestos a cambiar como sociedad. La vida de las mujeres exige que dejemos de mirar hacia el lado.

Lissette Hormazábal Olavarría

Académica Escuela de Obstetricia

Universidad de los Andes