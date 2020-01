Far west o autoridad regional de cuencas y aguas

El nuevo fracaso legislativo de lograr la preeminencia pública del agua hace más urgente el proceso más amplio posible para un pacto multiactor que genere racionalidad en el verdadero far west de capitalismo salvaje que se está viviendo y estado ausente, cuestionado y débil en el rol del MOP con su Dirección General de Aguas (DGA) y Dirección de Obras Hidráulicas (DOH). Vivimos la ecuación macabra de privatización extrema incluyendo especuladores que se enriquecen con derechos que jamás han usado y estatalidad sin articulación de municipios, regiones, sistemas de agua potable rural junto a las juntas de vigilancias de agricultores e industrias.

En recientes escuelas verdes por cuencas que realizó la Fundación Presente con apoyo de Fundación Heinrich Böll en el Huasco (Vallenar), Cachapoal (Rancagua) y Claro (Rengo), se conoció del saqueo de ríos por ripiadoras sin permiso, la destrucción de bosque nativo que retira agua y evita sedimentos por obra de monocultivos agresores como la palta en Petorca que se introduce también en el Cachapoal, la desidia municipal en planificar sus bordes de río a pesar de poder pactar con la DOH, el desprecio de las juntas de vigilancia por las APRs (agua potable rural) ya que en ellas se sientan los grandes con más acciones y algunos medianos electos, la total falta de criterio de empresas como Agrosúper sin pacto en la zona de la Estrella donde se secan los sistemas superficiales pero la empresa dice sacar el agua “más abajo” pero no aporta a crear un pionero sistema de comunidad de acuífero que está en el código y nadie lo implementa, perforando Chile con pozos sin fiscalización seria. De hecho, la Fiscalía de O’Higgins acogió a investigación nuestra denuncia como Bosques para Cachapoal, contra las mafias del agua, y la PDI de Rengo, Rancagua y Pichilemu empiezan a indagar casos emblemáticos: los Garcés y Pérez Cruz en Mostazal donde se han secado todos los ríos, la Coca Cola en Rengo que logró nuevas fuentes de agua donde se secó un APR, las chancheras en el secano costero, los Del Río devastando bosques de boldos en Las Cabras, Galmez asesorado por Longueira con mega inmobiliarias que afectan Puertecillo y el estero Topocalma en Litueche, entre otros casos emblemáticos denunciados. Ley de la selva y oídos sordos en una crisis que se acrecienta con la sequía, balearon a ladrones de agua en Olívar, agricultores hacen rondas en el río Codegua para evitar que desvíen hacia el norte y se enfrentan a los bañistas que hacen sus piscinas estivales, mientras la Comisión Nacional de Riego sigue tramitando el anteproyecto de un pragmático embalse pequeño que daría seguridad hídrica con respeto al caudal ecológico y a estas alturas, como única forma de lograr la pervivencia de flora y fauna asesinada en el Estero Troncó, en el Río Claro de Rengo, entre otras perdidas de humedales que han conmocionado a comunidades completas.

El agua sigue encapsulada entre regantes poderosos y dos órganos del MOP sin proactividad ni transparencia. Nos tocó estudiar el doctorado en Historia en Valencia y allí desde tiempos inmemoriales se reúne a los pies de la catedral todos los jueves a mediodía el Tribunal de Aguas que discute controversias de uso y se somete al dictamen del consejo legítimo entre todos (as). En España se creó en 1926 la autoridad de cuencas y confederaciones de las mismas que pactan trasvasijes en crisis con rectoría del Ministerio del Medio Ambiente y consejo multiactor.

El agua es un derecho humano esencial y no puede supeditarse al lucro, la especulación y la destrucción de los entornos vegetales y físicos de sus cuencas como lo son los monocultivos, la gran minería que afecta glaciares, la extracción masiva de áridos, la sobreventa corrupta de derechos de agua y su reventa, así como la destrucción por mega proyectos eléctricos. El agua debe usarse con prioridad para consumo humano y para seguridad alimentaria dado que el 75% de la producción de alimentos está en manos de la agricultura familiar campesina, por lo mismo el país deberá asegurar la producción de alimentos inocuos en variedad y cantidad suficientes y tender hacia la producción orgánica y/o agroecológica para así asegurar la salud de la población de Chile, actualmente el país tiene la tasa de obesidad infantil y adulta más alta de américa latina. En este contexto, la producción de las comunidades indígenas tiene un rol fundamental. En este sentido el mejoramiento de la gestión del recurso hídrico bajo un sistema de Gobernanza de manejo integrado de la cuenca debe ser implementado a la brevedad posible, cabe insistir que todo cambio legal debe ir acompañado de la asignación presupuestaria suficiente que permita su implementación y que posibilite el rol contralor que le corresponde a las instituciones encargadas de la administración y fiscalización adecuada del buen uso y acceso al agua. Dirección General de Aguas (DGA) Esto es fundamental para sostener el crecimiento del país, la erradicación de la pobreza y mejorar el índice de Gini.

La descentralización de la tuición sobre el recurso hídrico y el mejoramiento de la Gestión del Agua es fundamental para resolver el problema actual. Es por esto que se propone crear la Autoridad Regional de Gobernanza del Agua y las Cuencas, AREGUAC con la concurrencia del Gobierno y Consejo Regional, Dirección de Aguas, Asociación de Municipios por Cuencas, Juntas de Canalistas, Agrupación de Agua Potable Rural, Red de ONGs Ambientalistas, Universidades del Consejo de Rectores Comité de Empresas de la Cuenca, Sanitaria del espacio y Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente con los siguientes Órganos y tareas:

Un Consejo Directivo Multiactor en donde es fundamental que se modernice y dote de recursos y herramientas de gestión suficientes a la Dirección General de Aguas (DGA) para que pueda cumplir el rol de administración del recurso hídrico que se le mandata por ley, un aspecto fundamental en esto es contar con la información de los recursos subterráneos existentes y los balances hídricos de cada uno de ellos y conformar las comunidades de aguas subterráneas, con mecanismos en línea de control de extracción de las aguas subterráneas por una parte y medición de caudales y de su distribución con el objetivo de asegurar un equilibrio entre lo comunitario y las empresas productivas, la integración de todos los actores presentes en las cuencas a las Juntas de Vigilancia incluyendo las aguas subterráneas permitirá una gestión ecosistémica integrada de la cuenca . (Hoy no están integrados todos los actores que usan el agua a las Juntas de Vigilancia, La mayoría de las juntas de Vigilancia no integran las aguas subterráneas a las Juntas de Vigilancia, Falta información sobre os derechos otorgados por la DGA tanto superficiales como subterráneos entre otras tantas falencias pareciera que hay poder fácticos ocultos a los que les conviene que la gestión del agua permanezca en un caos absoluto, ningún Gobierno desde la Dictadura a la actualidad ha priorizado la inversión para fortalecer a la DGA con el objetivo de que pueda cumplir su rol de tuición y fiscalización del buen uso y distribución del agua. El rol del consejo sería fundamental para la toma de decisiones en este sentido y la priorización de inversión en modernizar a la DGA, esto dotaría de herramientas suficientes al Estado para cumplir con el rol mandatado por ley a la DGA.

Comité Técnico con secretaria ejecutiva con financiamiento público y de actores por uso, pero seleccionado por Alta Dirección Pública y con el respaldo de tres quinto de su consejo. El rol de este organismo sería construir las políticas públicas para el adecuando manejo integrado de la cuenca y gestión del agua a través de mecanismos que incentiven la participación (democracia participativa para la gestión del recurso hídrico, Proponer proyectos priorizados, estrecha coordinación con CNR, MOP (DGA,DOH, Ministerio del Medio Ambiente). Hacer propuestas para la mejora de la calidad de las AGUAS. Entre otros temas)

Observatorio del Agua y la Cuenca que objetivara la realidad de los niveles de estrechez hídrica. Dicho observatorio se pacta con Universidad Regional más relevante en colaboración eventual con otras que tengan al menos cinco años de acreditación. El Observatorio trabaja con la DGA,CNR y DOH hace público y transparente todos los informes y proyectos.

Plan Trianual de manejo de la Cuenca debe ser construido desde el Gobierno Regional con participación de todas las instituciones involucradas en el manejo del agua que están representadas en las AREGUAC, Debe incluir las acciones y recomendación es de protección de las partes altas de las cuencas y subcuencas y plan de plantaciones pertinentes , planes de cuidado de biodiversidad y humedales, debe contener acciones coordinadas con las políticas de desarrollo regional, fomento productivo y los PROT dimensión l, con las comunidades de acuíferos y Juntas de Vigilancia. Debe contener propuestas de limpieza de aguas grises y re-uso de agua.

Comité de Mediación y Resolución de Conflictos de uso de derechos de agua. Dicha autoridad se reconoce en el pluralismo jurídico y sus fallos son inapelables. El Comité es seleccionado por acuerdo de dos tercios del Consejo de AREGUAC y su conformación debe ser paritaria. Sus integrantes deben ser profesionales de diversos ámbitos, sin condenas, con al menos veinte años de dedicación a temas de agua, ambientales o de desarrollo regional.

Planes Integrales comunales que aseguren lugares ribereños implementados y autorizados de libre acceso público al agua desarrollo de parques intercomunales en las Riberas con doble función; Recreación para la comunidad y como barreras de vegetación que actúen como filtros limpiadores y protección de riberas

Lo anterior se debe establecer como Asociación Intercomunal de Borde de Río donde los municipios pactan con las Juntas de Vigilancia y comunidad el buen cuidado del río y su goce para la gente, debiendo llegar al consejo de AREGUAC las aprobaciones de sus planes (hoy definen sin coordinación entre ellas DGA o DOH del MOP. Los planes de manejo de bordes de cuenca están en la ley y muy pocos municipios lo usan. Deben ser obligatorios y se deben prohibir la extracción de áridos cerca de comunidades, en zonas de interés paisajístico y todas deben pagar tributos locales para el Fondo de Preservación del río). Es aquí donde el rol de la AREGUAC es relevante. AREGUAC debe contar con asesoría jurídica y hacer cumplir a cabalidad la ley en el sentido de poder determinar fuertes sanciones a quienes incumplan la ley o causen fuerte daño medio ambiental. h.- Plan de desarrollo de nuevas reservas naturales y protección y defensa de humedales.

Prioritario es mapear por cuenca las zonas de valor natural para protegerlas con apoyo de ONGs y Universidades, y pactar con el Estado y privados un plan nacional de defensa de cuencas y humedales. El Servicio Agrícola Ganadero y Conaf cumplen un rol fundamental en el desarrollo de este punto.

Los grandes consorcios forestales deberán establecer corredores vegetacionales que sirvan de cortafuego corta fuego forestados con Bosque Nativo esclerófilo en similitud al modelo español. Deberán mantener las quebradas limpias de especies invasivas y proteger el suelo de la erosión. Tender a restaurar y mantener el ecosistema en equilibrio en las riberas de esteros, Coordinar con el Municipio la limpieza de quebradas, esteros y bordes de ríos infectados por especies exóticas invasivas.

Plan Embalses sustentables con optimización de riego. En coordinación con la Comisión Regional de Riego establecer un plan de inversión a 10 años para aumentar la capacidad de almacenamiento del agua para el riego, mejoramiento de la infraestructura de conducción y distribución del agua, sistemas de telemetría y uso eficiente del agua y aseguramiento de la calidad del recurso hídrico. (Convenio de programación) La modernización de la infraestructura de riego y los sistemas de control de extracción de agua superficial y subterránea son fundamentales para la gestión eficiente del recurso hídrico. La Universidad de Concepción en O´Higgins asesora un Observatorio Regional del agua que busca introducir mayores técnicas de optimización que pongan foco en dar seguridad a lo sostenible.

Cada cuenca podrá en casos extremos potenciar mini embalses con la obligación de canalización para el uso racional del agua.

Obligación de preservación del caudal ecológico de toda cuenca.

AREGUAC tiene como función principal asegurar dicho caudal y hacer justicia ambiental reparadora, incluyendo el eliminar derechos de agua sobre vendidos o no sustentables.

Planificación de los valles y límites a monocultivos exóticos en los PROTs

AREGUAC en base a estudios técnicos podrá enviar a los Consejos Regionales nuevas condiciones obligatorias en la zonificación del Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) en donde se indique las limitaciones de cultivos forestales, agrícolas o explotación ganadera o de crianza que afecten gravemente la biodiversidad de los valles y cordilleras aledaños hay que establecer la capacidad de carga de las veranadas con el objetivo de no sobreexplotar el recurso pastoríl evitando la erosión del suelo y asegurando la cobertura suficiente que permita la infiltración adecuada del agua en el suelo. Establecer sistemas de manejo de suelo tipo Keyline o terrazas para mejorar la cobertura forestal y recuperación del ecosistema altoandino. .

Fin de la extracción de tierra de hoja y obligación de compostajes municipales.

Los planes regionales de disposición final de la basura- establecidos en los GOREs según la ley- deberán prohibir la extracción de tierra de hoja que erosiona las laderas de suelos y apura la desertificación, pactando con AREGUAC y CONAF la restauración ambiental de las zonas de mayor degradación. Cada municipio deberá contar con sistemas de chipeo y compostaje natural para su propia acción verde y apoyar las redes de huertos y jardines comunitarios, desestressando las cuencas.

Debe reestudiarse el sistema de recolección de Basuras, de tal forma que puedan recuperarse los residuos orgánicos en forma separada del resto de la basura para ser dispuestos en los sitios de compostaje Municipales (Sistema suizo, Noruego y Alemán). El tema de la basura es trascendental para el cuidado del medio ambiente y para dar un giro hacia la economía circular.

Jornadas Regionales por al Agua

Jornadas de carácter anual, educativa, formadora y de intercambio de nuevas experiencias y tecnologías de uso sostenible y cuidado ambiental. Formación de profesionales, intercambios y pasantías son fundamentales para el éxito de cualquier programa de mejoramiento de la gestión del agua, promoción de la innovación, establecimiento de incentivos al cuidado del agua, su mejor uso y reciclaje de aguas grises para el riego de áreas verdes, parques y jardines.

Creación de Empresas Sanitarias Locales y regionales

Permitir empresas sanitarias locales y regionales, incluyendo riego paisajístico, y revocarlas concesiones a las empresas inescrupulosas y tener como régimen general que las regiones sean las dueñas de al menos el 51% de las empresas sanitarias (de hecho fueron regionales hasta la privatización de fines de los 1990s). AREGUAC representa el capital social territorial y pacta dicha opción con regiones y municipios. Incentivar que las nuevas urbanizaciones cuentes con sistemas de recirculación de aguas grises para el uso en los parques y jardines de los nuevos enclaves poblacionales.

Cuenta anual de gestión de agua:

Todos los años se realizará una cuenta anual de avance del programa por cuencas y a a nivel regional dando cuenta del avance en la Gestión integrada del agua y se presenta la propuesta con las modificaciones y ajustes al plan anual de gestión e inversiones, en acto público. Tras el informe se hace debate participativo con transmisión en vivo dando así señales de transparencia y de corresponsabilidad público- privada en de la gestión y uso del recurso hídrico. La toma de conciencia por parte de la comunidad que el agua es de todos (as) y que todos (as) somos responsables de la adecuada gestión y uso de la misma, porque la vida misma depende del agua y la buena gestión de ella nos permitirá avanzar hacia el desarrollo sostenible con equidad social de Chile que todos (as) soñamos.