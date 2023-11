Conan, decíme hijo mío: ¿seré Presidente de Argentina?

Los perros de Javier son sus guías. Los consulta sobre economía, política, sus dichos. Conan está muerto, pero habla con él a través de una médium.

“Así como hay un salame… o tres salame opinando desde una computadora… mientras ellos miran a la señorita por internet… yo estoy en el medio de sus sábanas.”

No se supo quién es la señorita, pero no importa. Con Milei se espera cualquier cosa. Que diga cualquier estupidez. Que arrisque la nariz y agreda con palabrotas. Que arranque con gestos violentos papeles pegados con nombres de ministerios que cerraría.

Los taxistas siempre son buen barómetro de la realidad política. Como pequeñas encuestas. Hablan con los pasajeros.

-Yo lo voté a Milei el domingo, pero ahora me da miedo… me da miedo que con él la Argentina se vuelva un infierno… habla muchas estupideces… no dialoga”. El taxista me lo dice con cara de decepción, cuando me lleva por Avenida Córdova para los helados Cadore en Corrientes… una maravilla.

Después me hablaron otros. Algo parecido. El miedo al caos con Milei, el de los perros.

-Ese payaso ignorante… mire: yo soy católico, y lo que dijo de nuestro Papa argentino. El Papa de las villas… de los pobres.

Nunca dijo Milei que se lo aconsejaron sus perros, Conan desde el cielo, pero lo dijo:

“El Papa… un imbécil… un zurdo asqueroso…”

Milei fue derrotado el pasado domingo 22 de octubre. Sus amenazas, sus propuestas incendiarias y la violencia de sus actos y dichos lo traicionaron. Subir cuatro o cinco veces el boleto del colectivo, del subte, del ferrocarril… el transporte público de los argentinos. Privatizar hasta el espíritu de la República y cerrar 12 Ministerios: Turismo y Deportes, Transporte, Trabajo y Seguridad Social, Salud, Obras Públicas, Mujer, Género y Diversidad, Educación, Desarrollo Territorial y Hábita, Desarrollo Social, Cultura; Ciencia, Tecnología e Innovación y Medioambiente y Desarrollo Sostenible; Trabajo y Seguridad Social, Salud, Educación y Desarrollo Social, los cierra para fusionarlos en el “Ministerio de Capital Humano”, un bolsón donde cabría cualquier cosa. “Para que todos aprendan a producir”, dijo Milei en el Canal LN (La Nación), plumón en mano, rayando con gestos rabiosos los ministerios que eliminaría.

Mantiene solo siete: Seguridad, Relaciones Exteriores, Justicia, Interior, Economía, Defensa y también Infraestructura. El Ministerio de la Mujer lo cierra por “igualdad ante la ley…porque este Ministerio es un privilegio”, dijo.

Ciencia y Tecnología: “que quede en manos del sector privado”. ¡Mamita mía!

Adiós al Banco Central. Adiós a los subsidios de los servicios públicos para un país con un 40 por ciento de pobreza.

“Le vamos a cerrar la tapa del ataúd al kirchnerismo”, es una de sus banderas.

Pero Sergio Massa, el ministro de Economía y su contendor que acaba de ganarle la primera vuelta, no es kirchnerista. No es amigo de Cristina ni de Máximo, su hijo. No pertenece a ese bloque del peronismo. El candidato de Cristina era Eduardo Wado de Pedro, ministro de Interior. No es el “kirchnerismo” el que lo quiere dejar de perdedor.

En verdad, Milei es un personaje básico. Ignorante en política y en la cuestión social. Demuestra un desequilibrio emocional peligroso parecido al diabólico muñeco Chucky.

“Vamos a dolarizar Argentina”. Pero no es dueño de los dólares, ni Argentina tiene los dólares suficientes para aquello. “Es como vender los jugadores de Boca, sin el permiso de Boca”, dijo Massa.

La noche del día después de la primera vuelta, la mano del ex Presidente Mauricio Macri entró a tomar decisiones sobre la derrotada Patricia Bullrich, que quedó fuera del balotaje del próximo 19 de noviembre. En casa de Macri se resolvió: Bullrich salió, sola, el miércoles 25 de octubre a dar su apoyo a Milei. Sin consultar a Juntos por el Cambio (JxC), la coalición política de derecha que sostuvo la candidatura de la ex guerrillera de Montoneros. Extraño viraje el de Bullrich: de la guerrilla a la ultraderecha. El apoyo desató crisis y rupturas en JxC.

Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, derrotado en las PASO por Bullrich el pasado 13 de agosto, dentro de JxC, saltó pronto para reclamar por ese apoyo: “Milei es un salto al vacío… un tipo que actúa sobre la agresión… a mí lo más elegante fue tratarme de rata… y que me iba a matar…”

Los radicales de Alfonsín le soltaron la mano. Lo dijeron horas después del domingo 22. Quizás se lo aconsejó Conan desde alguna nube… o Murray, Robert o Milton, sus canes vivos, nombres de famosos economistas. El asunto es que en el acto de cierre de su campaña Milei insultó a militantes de la Unión Cívica Radical. Sus dichos encendieron la platea que inició el grito: “El que no salta es radical…”

-Cómo saben las canciones que me gustan- respondió Peluca, contorneándose de alegría.

Suprema torpeza de Milei para generar ese ambiente hostil contra el partido del ex Presidente Raúl Alfonsín, solo horas antes de la elección del 22. Un partido en el que, de alguna manera, no pocos de ellos lo habían votado en las PASO de agosto que Milei lideró en votos.

“Cualquier radical que vote por Milei, traiciona el legado de Alfonsín”, dijo ante la agresión el presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Se refería a la segunda vuelta del 19 de noviembre.

Milei fue creciendo como la espuma en la cerveza. Argentina con inflación anual sobre el 100 por ciento, su moneda desvalorizada, alzas importantes en los productos de primera necesidad y aumento de la violencia delincuencial. Impactó su propuesta de “terminar con la casta política”. Impactó fundamentalmente entre los jóvenes, que son en su mayoría sus votantes y seguidores. Cerrar ministerios para “limpiar” de quienes “profitan del Estado”. El no querer nada con la política cunde entre la juventud que no sabe, o no le importa, cómo funcionan las democracias. Que sin partidos ni coaliciones lo que hay son dictaduras de derecha o izquierda. O el tinglado puesto para populistas demagógicos como Milei.

Pero el gran error del “Libertario” fue empezar a descuidar el sentimiento ciudadano. Aquel que piensa que, aún con la “casta política”, aún con una inflación de tres dígitos, aún con una alta cuota de corrupción, aún con una moneda que vale cada día menos, hay por sobre todo aquello una Patria. Una estabilidad de vida. Un sentimiento de que, a pesar de todo aquello, el país sale adelante, no hay rupturas profundas en la sociedad, ni Presidentes que tengan que arrancar en un helicóptero como el caso del “Corralito” con Fernando de la Rúa en 2001.

Y con él al mando del gobierno argentino, hay ruptura social y política enorme. Hay caos. Hay miedo. Hay un salto al vacío, como sostuvo Rodríguez Larreta. Y un cuchillazo al corazón de la República.

Cuando los que te siguen se dan cuenta que eres un mentiroso, que les dices “A” pero haces “Z”, hay decepción con consecuencias. Hablas de “fin a la casta”, que es para Milei la “casta” política y sus partidos, pero luego negocias con algunos de esa misma “casta”. Les vendes “cupos” parlamentarios y gobiernos locales, en dólares. Ese fue el motivo principal que originó dentro de “La Libertad Avanza” una razzia para expulsar militantes jóvenes que se dieron cuenta de ese hilo oscuro del “León”, y levantaron la voz.

“Hay una gran desilusión, no solo de parte mía, sino de toda una juventud que se está encontrando con una realidad muy distinta a la que le contaron”. La denuncia la hizo en febrero pasado Mila Zurbriggen, presidenta de la agrupación juvenil Generación Libertaria con Milei.

Su denuncia apuntó a que la confección de las listas para ocupar “cargos” en el Parlamento o gobiernos locales, o dentro del partido, “se hacen a dedo, o por guita o sexo, y se esperaría que en un frente político haya un poco más de seriedad”.

La denuncia le costó amenazas desde dentro del partido de Milei.

“Actualmente me encuentro con custodia y botón de pánico. Es terrible y lamentable que el movimiento liberal haya caído en eso”, publicó el 16 de febrero pasado en cuenta de Twitter.

El apoyo de Mauricio Macri le suma votos de Bullrich dentro de JxC, pero también le resta. La imagen de Macri está grabada como el que, durante su gobierno, destruyó la industria argentina y en especial la mediana y pequeña. Bastaba recorrer las calles del microcentro de Buenos Aires el último tiempo de su mandato, para ir leyendo repetitivamente como una maldición: Se arrienda… se arrienda… se alquila… se vende… se vende… Galerías vacías con vitrinas empapeladas con diarios.

El jueves 2 de noviembre pasado un senador, tres diputados nacionales, cinco parlamentarios del Mercosur y tres diputados provinciales, todos electos dentro de las listas del partido “La Libertad Avanza”, abandonaron a Milei por su acuerdo político justamente con Mauricio Macri.

“Recordamos que durante la Presidencia del Ingeniero Mauricio Macri se han tomado decisiones como la de la toma de la mayor deuda de la historia argentina, hipotecando a las generaciones futuras, incluso a aquellos que todavía no nacieron. Esto para nosotros, moral e ideológicamente, es nuestro límite”, expresaron en un comunicado.

Entre ellos están la senadora nacional Ivana Arrascaeta y los diputados electos Pablo Ansaloni, Lisandro Almirón y Gerardo González.

El apoyo al “Mesías Libertario”, hasta ahora va en descenso, pero nunca se sabe. Si bien algunas encuestas inmediatas post primera vuelta dieron ganador a Massa, luego salieron otras dos que dan ganador estrecho a Milei. Seguro ocurrirán extrañas operaciones en los próximos días.

El loco

El libro “El Loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina” del periodista argentino Juan Luis González, (Editorial Planeta 2023), aporta más antecedentes del desequilibrio y la violencia verbal del candidato.

Su furia hacia quien en su momento era el Jefe de Gabinete de Macri cuando Presidente, la expresó así: “El pelotudo de Macri le dio todo el poder al comunista de Marcos Peña, que es el verdadero presidente, y la cagó. Marcos Peña es un parásito inútil que no puede sumar ni en una calculadora. Es un chupasangre, un hijo de puta, una basura. Es el responsable de este desastre económico. Hay que sacarlo a patadas. A Marcos Peña hay que tirarlo en una isla abandonada y cortarle la cabeza con una katana”.

¿Pero por qué Milei lanzó precisamente contra Peña esa bolsa de insultos?

“Me llamaron de parte de Eduardo. La idea era instalar a un economista que laburaba para él, que me decían que era medio excéntrico. Había bastante guita. El eje de comunicación que querían era muy claro: darle a Peña”.

¿Quién era “Eduardo” que ponía la “guita” y daba la orden? Se trataba de Eduardo Eurnekian, un empresario multimillonario argentino de origen armenio, sexto hombre más rico en Argentina y 1929 a nivel mundial según la revista Forbes. Dueño del canal América, donde “debutó” el “excéntrico”. “Es el histórico jefe de Milei”, afirma el libro referido.

El debut ocurrió la noche del 26 de julio de 2016. Alejandro Fantino, conductor del programa Animales Sueltos, abría a las 23.30 una nueva temporada, junto a un grupo de renombrados periodistas. La mano y la “guita” de Eduardo comenzaban a dar frutos.

La fuente del periodista Juan Luis González es una persona que trabajó mucho tiempo en la Corporación América y es “experto en comunicación y en el lobby y roce con periodistas, empresarios y políticos”. De estrecha relación con Eurnekian.

“Recibió un llamado en el último tramo de 2017. Le sorprendió la cantidad de plata que le ofrecieron, no sólo para él, sino para la tarea”.

Y la tarea era levantar al “excéntrico” a través del canal. Por ahí partir, con apoyo también de los empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano y Claudio Belocopitt, los otros accionistas del canal América.

Los dardos de Milei contra Peña, pauteados por Eurnekian, tenían una historia de fondo. El argentino-armenio, amigo del padre de Macri, nunca quiso a Mauricio desde pequeño. Ya más joven lo llamaba “El boludito”. Por eso había que darle a Peña. Porque era quien tenía un inmenso poder dentro del gobierno de Macri, que nunca olvidó lo de “boludito”. Y ya Presidente, se le fue encima a Eurnekian para bloquearle algunas de sus empresas.

La violencia e intolerancia del “excéntrico” en la pantalla, tiene otras escenas:

Contra el diputado del PRO Daniel Lipotesky: “Parásito inútil, político de mierda, son lo peor, les gusta la plata”.

Con la modelo Sol Pérez: “No sabés de las cosas que hablo”. La modelo finalmente se fue llorando del programa gritándole “misógino”.

Contra la periodista Teresita Frías: “Decís burradas, tenés problemas graves de comprensión, sos un burra, hablás de cosas que no entendés un carajo”.

Contra el periodista Carlos Gabetta: “No te pasés de salame… no te pasés conmigo que te estropeo, ignorante, viejo acabado”.

Contra la periodista Carolina Perín: “Metéte lo políticamente correcto en el orto”.

Contra el periodista Claudio Zlotnik: “Bruto, ignorante, pelotudo, voy a refregar tu cara por el piso”.

Y a Larreta lo amenazó con matarlo.

¿Ese es el tipo que quiere ser Presidente de la Argentina? ¿Un ser que a la primera controversia con alguien que le discute sus propuestas lo tapa a insultos? ¿Que la palabra “diálogo” la tiene clavada con un cuchillo en una hoja de papel en la cabecera de su cama para que jamás lo acompañe? Ni hablar cuando sus subordinados en la Casa Rosada le rebatan una orden… una medida de gobierno.

Los barrasbravas y Milei

En su investigación, Juan Luis González logró dar con otra arista oscura del “Libertario” y su cúpula: la interacción con barrasbravas.

Sebastián Ricardo Lombardi, “Lomba”, va al volante cuando Alan Schenkler, uno de los líderes de la barrabrava de River, le mete unos cuantos balazos con una 9 milímetros con silenciador al “Gordo Popo”, Mario Francisco Sianzi, un dealer de la peligrosa Villa Borges, en Vicente López. Dos días antes ahí mismo balearon a su hermano William.

Lombardi salva en el juicio y se hace “empresario y accionista”, pero de empresas brujas sin un solo empleado, y solo un par más de socios.

Fue con una de esas “empresas”, JLYS-SRL, para “producir espectáculos”, con la que Milei y su equipo contrataron el Estadio Luna Park de Buenos Aires para el acto del 14 de noviembre de 2021, cuando la espuma seguía subiendo como loca.

Pagaron $453.750 pesos argentinos, según la factura rendida como gasto de campaña. Lo extraño, sostiene el periodista en su investigación, es que el Luna Park no se alquila por menos de 8 millones de pesos, que es lo que realmente habrían pagado.

“Lomba”, el piloto del Alfa Romeo, cuando Alan Schenkler mató al “Gordo Popo” en Villa Borges. “Empresario” importante contratado por El Peluca y su cúpula.

Massa se entiende de alguna manera, a la fuerza, con el Fondo Monetario Internacional, el FMI. La guillotina de los pueblos latinoamericanos. Para el FMI Massa es creíble como candidato a futuro Presidente de la Argentina. El Señor de los Perros no lo es.

A Milei el FMI le echó abajo su discurso de “dolarizar la economía”. Le advirtió que eso “no sustituye a una política fiscal sostenible”.

Si miramos a Chile, sus amigos ultraderechistas, liderados por don José Antonio, están hoy muy atentos al 19 de noviembre, a que gane “la motosierra amarilla”, que mete miedo temblando en las manos de un “León” despeinado mostrando los colmillos para hacer daño.

No hace mucho lo trajeron y lo pasearon por los barrios acomodados de Santiago. El Peluca causó furor. Se movía, como hacía en el patio del Colegio Copello donde estudió, imitando los movimientos del Rolling Stones, Mick Jagger. Fue en ese colegio donde sus compañeros lo bautizaron como “El Loco”.

Don José Antonio piensa que si gana Peluca “después vengo yo por acá y hacemos una tremenda dupla al sur del continente. No nos para nadie”.

Pero si pierde, y si a eso se suma un Contra-Rechazo el 17 de diciembre para el proyecto de una Constitución, que más que aquello parece un programa de gobierno, el hombre de Paine, al que seguramente le pena el Callejón de las Viudas, quedará tan despeinado como Peluca. Sus pretensiones presidenciales se irán entonces al mar con las sucias aguas del Mapocho.

Pienso en los perros de Milei. Sobre todo en Conan… ¿qué pensará de todo esto desde donde se encuentre? No se merecía Conan todo este escándalo. Quizás ha temblado con el aullar de la motosierra.

Y Robert… Murray… Milton… ¿cómo estarán ante este escenario penumbroso?

¿Criticarán a su padre por soberbio? ¿Por violento? ¿Por mentiroso? ¿Por vender ideas que destruirían a la Argentina, que la sumarían en un caos infernal? ¿Por decir que nada con la “casta política” pero negocia con ella? ¿Que no es político, pero formó un partido?

Digo, preocupado por el alma de esos perros. Tristes por tener que vivir lo que vive su padre… su humano. Al menos comerán lo mejor. Y estarán muy bien cuidados.