Cosena: sin acciones concretas sólo será un acto pirotécnico

La crisis de seguridad es el problema de Estado más importante que enfrenta nuestro país en la actualidad. El crimen organizado trasnacional (COT) se está instalando en el continente y en Chile, con la operación de grandes organizaciones delictuales: el Clan del Golfo de Colombia, los mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y los venezolanos Tren de Aragua.

Estamos asistiendo al típico proceso de toma de control territorial, con el recrudecimiento de las guerras de bandas con asesinatos, secuestros y torturas que buscan infundir terror en las bandas rivales y en la población. Lo anterior se agudiza con la corrupción en todos los niveles que vive el país, la que genera una de las condiciones más propicias para el COT.

Mientras esto ocurre, la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, hacían declaraciones sobre cifras criminales en descenso, lo que no se condice con una comprensión política del temor ciudadano, que es una constante de estas autoridades. Ya ante la crisis en Ecuador lo primero que se apresuraron a decir fue que en Chile no había la crisis carcelaria como en ese país, desconociendo una realidad denunciada por múltiples expertos.

El Presidente Boric, en su vuelta de vacaciones, parece darse cuenta de esto, y toma la decisión de convocar al COSENA. Es una señal política importante que solo tendrá efecto si logramos un verdadero acuerdo nacional, donde el Congreso apruebe las múltiples leyes pendientes (infraestructura crítica, reglas de uso de la fuerza, sistema de inteligencia del Estado, inteligencia económica contra el delito, etc.), el Ejecutivo y todo su complejo aparato burocrático actúen de forma coordinada y eficiente, las policías avancen en una verdadera modernización y la Fiscalía se especialice en la lucha contra el COT. Si ello no ocurre, la convocatoria al COSENA no será más que un acto pirotécnico.