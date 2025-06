Fuga de capitales de bonos gubernamentales del G7

La migración estructural de capital desde los balances públicos hacia el sector privado podría acelerarse a medida que los inversores recalibran los riesgos asociados a la erosión del poder adquisitivo asociada a la tenencia de instrumentos de deuda pública. La mayoría de los países del G7 están experimentando un aumento de deuda/PIB y, aún más importante, un aumento de los gastos por intereses de la deuda pública. Para hacer frente a la creciente carga fiscal, y dado que la consolidación fiscal es políticamente sensible y las estrategias de crecimiento no tienen garantía de éxito, las herramientas disponibles para los responsables políticos incluyen el control de la inflación, la monetización de la deuda pública y una leve represión financiera (por ejemplo, obligar a los fondos de pensiones y bancos nacionales a mantener más bonos del Estado, junto con un trato favorable de la deuda pública en los requisitos de capital para bancos y compañías de seguros).

El informe de Stephen Miran «Guía del usuario para la reestructuración del sistema de comercio global» también propone formas más severas de represión financiera, incluyendo el pago de tasas de usuario por la tenencia de bonos del Tesoro estadounidense por parte de los inversores no estadounidenses y conversiones forzadas a bonos a un siglo. En consecuencia, la migración estructural de capital desde los balances públicos hacia el sector privado podría acelerarse a medida que los inversores recalibran los riesgos asociados a la erosión del poder adquisitivo asociada a la tenencia de instrumentos de deuda pública.

Por supuesto, la pregunta clave es adónde fluirá este capital. Los inversores no estadounidenses tienen un incentivo claro para repatriar capital en el contexto geopolítico actual, lo que contribuye a explicar la renovada debilidad del dólar. Además, parece plausible que al menos parte del capital desinvertido en bonos del Tesoro estadounidense se haya redirigido a acciones estadounidenses de gran capitalización, dada la escasez de activos refugio alternativos que ofrezcan mercados profundos y líquidos, lo que explica la fortaleza del actual repunte del mercado bajista. El gobierno estadounidense no está interesado en una moneda fuerte por el momento; todo lo contrario. En consecuencia, los inversores no estadounidenses deberían seguir centrando su exposición a la renta variable estadounidense en franquicias verdaderamente excepcionales, es decir, aquellas que no se encuentran en otros mercados desarrollados.

Habrá que estar atentos a la forma en la que los mercados accionarios estadounidenses sigan reaccionando. Una cesta de acciones que incluye las acciones meme más famosas ha superado ampliamente al S&P 500 desde su mínimo de abril, y el sector de los fondos cotizados en bolsa (ETF) apalancados, donde los inversores minoristas suelen ser los principales compradores, ha vuelto a superar los 100 000 millones de dólares en capitalización bursátil, cerca de su máximo histórico. En otras palabras, los inversores minoristas están en plena ola de compras y siguen impulsando el mercado al alza, no así los inversionistas institucionales. Debido a la información incompleta, los inversores minoristas actúan como operadores de ruido desinformados, comprando y vendiendo al azar. Esto no es sorprendente, considerando que el inversor individual promedio dedica solo seis minutos a investigar una acción antes de comprarla.

