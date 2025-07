¿Son realmente bajos los números de participación de las primarias?

La respuesta es no necesariamente. La participación de más de 1,4 millones de votantes en las primarias del oficialismo del 29 de junio puede parecer baja si se compara apresuradamente con procesos anteriores, pero una lectura más profunda revela que es una cifra razonable, esperable y coherente con el contexto actual.

Para entender su verdadera dimensión, es clave considerar los factores históricos y políticos que marcaron cada proceso electoral.

En 2013 votaron más de 2,1 millones de personas, impulsadas por el llamado “fenómeno Bachelet”. La expresidenta regresaba con un capital político extraordinario tras su exitoso primer mandato y su paso por ONU Mujeres. Por sí sola, obtuvo más de 1,5 millones de votos, mientras que los otros candidatos sumaron en conjunto cerca de 580 mil. Esa elección constituye un caso excepcional, difícilmente replicable.

En 2021, el país salía del estallido social de octubre de 2019, un evento que movilizó a la ciudadanía y generó un ambiente de polarización e intensa repolitización. La primaria entre Boric y Jadue capitalizó esa efervescencia e incorporó además un fenómeno particular: el llamado “voto antiJadue”, mediante el cual sectores tradicionalmente de derecha se movilizaron estratégicamente para evitar una candidatura comunista. En el distrito 11 —conformado por comunas de alto nivel socioeconómico como La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Peñalolén—, la participación en las primarias del oficialismo alcanzó los 95 mil votos, con un 74,5 % de apoyo para Boric. En 2025, esa cifra bajó a casi 71 mil, con solo un 50,7 % de respaldo para Carolina Tohá. Esta disminución ilustra la pérdida del voto estratégico proveniente de sectores conservadores.

El proceso de 2025 no contó con figuras de carisma similar al de Bachelet, ni con una polarización tan clara como la del duelo Boric-Jadue, ni con un contexto extraordinario como el estallido social. Por eso, los 1,4 millones deben compararse con primarias más “normales”, como la de 1999, que tuvo una participación similar (1,38 millones).

En términos relativos, la cifra de 2025 supera incluso varias primarias recientes de la derecha, como la de Chile Vamos en 2021 (1,34 millones) y la de 2017 (1,42 millones). Esto refuerza la idea de que la participación no fue excepcionalmente baja, sino que se alinea con los patrones históricos cuando no existen fenómenos movilizadores extraordinarios.

Desde luego, el número quedó por debajo de las expectativas infladas por sectores del oficialismo, que aspiraban a dos millones de votantes. Sin embargo, ese objetivo era poco realista. La participación se vio afectada por el desgaste de gobernar y por una fragmentación mayor del electorado: compitieron cuatro candidatos respaldados por ocho partidos, lo que naturalmente reduce el entusiasmo.

Aun así, la distribución final de los votos muestra un electorado activo que legitima plenamente el proceso democrático: Jeannette Jara obtuvo un claro 60,48 %, seguida por Carolina Tohá con 27,72 %, Gonzalo Winter con 9,02 % y Jaime Mulet con 2,78 %.

Como conclusión, si bien los fenómenos de alta participación no están hoy disponibles para asegurar una victoria presidencial, estas primarias no representaron un desplome. Con participación normalizada, el escenario sigue abierto. La izquierda no está frente a un “desfonde” como algunos han sugerido.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.