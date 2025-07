La guerra y la niñez: proteger su mundo emocional

Las imágenes que nos llegan desde otras partes del mundo estremecen. La guerra, como toda crisis humanitaria, deja marcas profundas en los cuerpos y en las mentes, y no solo de quienes están en la zona de conflicto. En Chile, niñas y niños también están expuestos a estos contenidos a través de los medios, las redes sociales y las conversaciones entre adultos, lo que puede generar ansiedad, temor y confusión.

La reacción de la infancia frente a noticias de violencia no debe subestimarse. Aunque no estén directamente expuestos al conflicto, muchos niños, niñas y adolescentes pueden experimentar angustia, alteraciones del sueño, miedo a separarse de sus cuidadores, irritabilidad o incluso síntomas similares al estrés postraumático.

Como adultos, tenemos la responsabilidad de acompañarlos con empatía: hablar del tema sin evasivas, entregarles información acorde a su edad, escuchar sus emociones y crear espacios seguros para que puedan expresarse. También hay que evitar su sobreexposición a imágenes o relatos crudos, y promover una conversación guiada, respetuosa y contenedora.

La presencia atenta de madres, padres y cuidadores es lo más importante. A veces, la simple compañía, mantener rutinas o dejar la luz encendida bastan para entregar calma. Y si el menor se siente afectado, canalizar su preocupación hacia la solidaridad –como reunir ayuda o enviar mensajes de apoyo– puede fortalecer su sentido de esperanza.

Como sociedad, el compromiso no puede ser solo reactivo. Urge construir entornos protectores y sensibles al impacto que tienen estas crisis en la infancia, incluso a distancia. La guerra no solo destruye ciudades, sino que también puede quebrar la seguridad emocional de los más pequeños si no los acompañamos con verdad y contención.

No subestimemos la inteligencia emocional infantil, pero tampoco dejemos que enfrenten solos sus miedos o dudas. Hablar de la guerra con niños no los daña. No hablarlo, sí.