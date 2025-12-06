Municipios en penumbra

El 81,2% de los municipios en Chile no cuenta con una política anticorrupción. Es una cifra dura, pero sobre todo profundamente preocupante. Porque cuando hablamos de corrupción, no sólo hablamos de delitos: hablamos de confianza, de legitimidad institucional y de la forma en que las personas sienten, o dejan de sentir, que el Estado las representa, protege y respeta.

Los municipios son el primer eslabón del Estado, el espacio donde la ciudadanía toca la puerta, busca respuestas y espera soluciones. Si ese entorno carece de políticas claras de integridad, control y transparencia, entonces enfrentamos un problema estructural. En ese escenario, la corrupción deja de ser un riesgo excepcional y comienza a instalarse como parte del paisaje cotidiano.

La integridad no se decreta. Se construye. Con liderazgo, con convicción, con recursos y con herramientas que realmente funcionen.

Desde el mundo del compliance y la integridad pública, muchos hemos insistido por años en la urgencia de fortalecer la gestión municipal: no para sancionar, sino para prevenir; no para fiscalizar desde el miedo, sino para reinstalar la confianza como eje del servicio público.

Chile necesita municipios con modelos de integridad vivos y operativos: códigos de ética que se apliquen, canales de denuncia que protejan, sistemas de prevención del delito robustos, controles internos efectivos y una cultura organizacional alineada con valores y propósito.

Esto no es un ideal lejano. Es perfectamente posible cuando existe voluntad política, técnica y administrativa.

Hoy es el momento de pasar del diagnóstico a la acción, de convertir los titulares en proyectos, y los proyectos en realidades que impacten directamente la vida de las personas.

