“Ranking Puro”: la apuesta por un acceso universitario más transparente y equitativo

En la última década, las carreras adscritas al sistema de selección universitario en Chile han experimentado un cambio estructural en sus criterios de selección. En el proceso de admisión 2012, un 22% de las carreras (290) otorgaba al puntaje NEM una ponderación igual o superior al 40%. En el proceso 2013 se agregó un nuevo factor para la selección, el puntaje Ranking, en cuyo escenario la proporción de carreras que consideraban una ponderación conjunta entre el puntaje NEM y el puntaje Ranking igual o mayor a 40%, alcanzó al 34% de las carreras (481).

Solo un año después de la puesta en marcha de este nuevo factor, en 2014, esta cifra aumentó considerablemente, alcanzando el 61% de las carreras (872). Para el próximo proceso de admisión 2026, una cantidad importante de carreras –el 79%, equivalente a 1.693 carreras– aplicará ponderaciones que en conjunto tienen un peso igual o superior a 40%, consolidando así al puntaje NEM y Ranking como factores sustantivos en los procesos de admisión, lo que refleja de alguna manera una disminución en la importancia de las pruebas de admisión universitaria.

Este crecimiento, sin embargo, no está exento de críticas. Diversos estudios y análisis han demostrado que el actual Ranking, concebido inicialmente como una herramienta de equidad, terminó reforzando las inequidades ya presentes en el puntaje NEM. Su alta correlación con las notas de enseñanza media –coeficiente 0,98– lo convirtió en un indicador redundante que, más que corregir sesgos, los aumentó. La consecuencia ha sido la reproducción de brechas socioeconómicas, provocando justamente el efecto inverso de lo que el sistema trataba de buscar.

Frente a este escenario, la aprobación del “Ranking Puro” por el Comité Técnico de Acceso del Subsistema Universitario representa un cambio importante. A diferencia del modelo actual, que funciona como una especie de “bonificación” sobre el NEM, el “Ranking Puro” asignará puntajes a partir de la posición relativa de cada estudiante en su colegio, independientemente de la cultura evaluativa de este.

Con ello, se busca reducir la redundancia con el NEM, tratar de mejorar la capacidad predictiva y, sobre todo, avanzar en equidad, favoreciendo a estudiantes de contextos vulnerables sin desvalorizar el mérito académico.

Sin embargo, la aplicación del “Ranking Puro” –prevista para la Admisión 2028– trae consigo importantes desafíos. En lo técnico, las escalas de los puntajes NEM y puntaje de “Ranking Puro” partirán desde 458 hasta 1.000 puntos, siendo 458 el puntaje menor. En lo cultural, será clave explicar de manera clara y pedagógica a estudiantes, familias y colegios por qué este cambio es necesario y cómo impactará en sus postulaciones. Y en lo político, algunas universidades han recalcado su derecho a mantener autonomía en las ponderaciones, lo que obliga a encontrar un equilibrio delicado entre equidad y libertad institucional.

El éxito de su implementación dependerá de la capacidad del sistema de transmitir confianza, de acompañar con evidencia empírica y de mantener un monitoreo constante de sus efectos. Porque lo que está en juego no es solo un cambio en la fórmula de selección, sino también la posibilidad de construir un acceso más justo, transparente y alineado con la diversidad del país.

La implementación de cambios en el sistema para disminuir las brechas es necesaria. No obstante, el “Ranking Puro” deberá ser evaluado en el tiempo para determinar si logra cumplir con estas expectativas.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.