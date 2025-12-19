La infancia será un mandato ético para el próximo gobierno

No es una afirmación nueva. Todos los gobiernos han reconocido, al menos en el discurso, que existe un déficit estructural y sistémico en la protección de la infancia: falta de oferta adecuada, articulación intersectorial débil, recursos insuficientes, un sistema sobrecargado de burocracia y fragmentación. Este diagnóstico es conocido, repetido y documentado.

Lo que sí es nuevo y emergió con fuerza como uno de los hallazgos centrales del reciente Encuentro 3xi Infancia, es el cambio profundo en la manera de comprender esa deuda. El hallazgo más relevante no fue técnico, sino ético y cultural: llegados a este punto de la crisis, ya no se trata de una deuda solo del Estado de Chile, es responsabilidad de todos nosotros.

En el Encuentro (donde también participaron los niños que son protegidos por el Estado y los egresados del sistema de protección), la infancia dejó de aparecer como un “tema social” más dentro de la larga lista de prioridades públicas. Los participantes coincidieron en que la forma en que cuidemos (o abandonemos) a las niñas y niños define el futuro del país entero, desde la seguridad pública hasta la salud mental, la economía y la educación.

“Lo que está en juego no es un programa, es nuestra humanidad”, señaló uno de los participantes de los diálogos que se realizaron durante el Encuentro. Esta es la idea que se apoderó del encuentro y que sintetiza el punto central. La crisis actual no es únicamente institucional; es una crisis de convivencia, de vínculo, de mirada y de afecto. No basta con exigir reformas legales o aumentar recursos (que son indispensables) si no estamos dispuestos a asumir que el cuidado es un acto colectivo y cotidiano.

Hoy entendemos que el trauma que daña a un niño es siempre un trauma vincular, y que las heridas de la infancia solo pueden sanar en relaciones humanas reales, seguras y afectivas. No en formularios ni en informes, no en auditorías ni en protocolos que replican la distancia y la despersonalización. En los testimonios que escuché, la carencia más profunda no fue la pobreza material, sino la falta de presencia y buen trato. La carencia emocional, la ausencia de adultos disponibles, la sensación de caer sin que nadie mire. Y también escuché el deseo y la voluntad de quebrar ese patrón, de construir vínculos reparadores, de ser parte del cambio.

En marzo próximo, un nuevo gobierno asumirá con la responsabilidad de conducir el país en un momento decisivo. Desde este lugar, desde el trabajo sostenido y desde las certezas colectivas que hemos construido, quiero decirlo con claridad: la infancia no puede seguir esperando.

No es un tema sectorial ni programático porque un país se puede definir por cómo trata a sus niños. Es la base de todo lo que aspiramos a ser.

La sistematización de los diálogos sostenidos en el Encuentro 3xi Infancia, que esperamos entregar al próximo gobierno se convierte en un mandato ético que pone a la infancia en el centro de las políticas públicas y de la convivencia social, porque comprendemos que cuidar es corresponsabilidad, y actuar con la urgencia y la ternura que los niños, niñas y adolescentes merecen.

