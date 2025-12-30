30 frases bizarras pronunciadas en 2025

Las he dividido por categorías para que se precien mejor los distintos “sabores” del año. Frases bizarras que produjeron por eso un impacto local o global, que fueron ya sea producto de un error, de la ignorancia, de la precipitación o de la mala leche. Reconozco que seguramente hay muchas más.

Los momentos más surrealistas y virales

“En Springfield, se están comiendo a los perros. La gente que vino, se está comiendo a los gatos.” Donald Trump (Sobre inmigrantes haitianos, creando el meme del año).

“Tengo un gusano en el cerebro que se comió una parte y luego murió.”

Robert F. Kennedy Jr. (Secretario de Sanidad de Trump. Negacionista)

“Arnold Palmer era todo un hombre… cuando se duchaba con los otros profesionales, salían de ahí diciendo: ‘Oh, Dios mío, eso es increíble’.” Donald Trump (Hablando de genitales de golfistas en un mitin). “Pido la liberación inmediata de las salchichas.” Keir Starmer (Confundiendo “hostages” con “sausages” en pleno discurso sobre Gaza). “¡ODIO A TAYLOR SWIFT!” Donald Trump (Una declaración de guerra en mayúsculas a la estrella pop). “Soy un nazi negro.” Mark Robinson (El autocalificativo encontrado en un foro porno que hundió al candidato de Carolina del Norte). “Netanyahu puso un micrófono en mi baño.” Boris Johnson (La revelación de espionaje en el retrete de Downing Street). “La fachosfera.”

Pedro Sánchez (Sobre el conjunto de la oposición política y periodística de derechas)

Ataques feroces y definiciones gráficas

“El Estado es un pedófilo en un jardín de infantes con los nenes encadenados y bañados en vaselina.” Javier Milei (Su metáfora definitiva sobre el Estado). “Trump trata la Constitución como si fueran los ‘Términos y Condiciones’ de una aplicación: hizo scroll hasta el final y le dio a ‘Aceptar’ sin leer.” Pete Buttigieg (La crítica más inteligente a su gestión). “Me gusta la fruta.” Isabel Díaz Ayuso (El insulto encubierto a Pedro Sánchez -hdp- que se convirtió en marca registrada). “Es como si hubieran contratado al capitán del Titanic para diseñar icebergs.” Jon Stewart (Sobre el gabinete de Trump). “O bala o cárcel.” Johannes Kaiser (El eslogan de seguridad más polémico de Chile). “La Casa Blanca se ha convertido en el Airbnb más caro del mundo para dictadores.” Sadiq Khan (Sobre la política exterior de EE.UU.). “Donald Trump no tiene una política exterior, tiene un algoritmo de ‘Me gusta’ y ‘No me gusta’ basado en quién le halagó por última vez.”

Liz Cheney (Excongresista republicana).

Lapsus y confusiones históricas

“Y ahora quiero ceder la palabra al presidente de Ucrania… ¡Damas y caballeros, el presidente Putin!” Joe Biden (El error de nombres más inoportuno de la OTAN). “La única persona que reza más por la salud de Donald Trump que su familia, somos nosotros… porque la alternativa es el Presidente Vance.”

Colin Jost (Saturday Night Live).

“Trump ha logrado lo imposible: hacer que George W. Bush parezca un intelectual francés.

Fran Lebowitz (Escritora y oradora).

“Hannibal Lecter… un hombre encantador. Quería invitarte a cenar.” Donald Trump (Tratando al personaje de ficción como a una persona real).

Política dura y “Realismo Mágico”

“Elon Musk es el archienemigo de la paz… tiene un pacto satánico con la iglesia de Estados Unidos.” Nicolás Maduro (Mezclando tecnología y demonología). “Rusia apoya a Kamala Harris. Tiene una risa muy expresiva y contagiosa.” Vladimir Putin (Troleo geopolítico puro). “Para mucha gente, el Plan de Búsqueda no es búsqueda, es venganza.” Evelyn Matthei (La frase que tensó la conmemoración de los DD.HH. en Chile). “Los que no son republicanos son parásitos del Estado.” Entorno de José Antonio Kast (El ataque al funcionariado público).

“La Estatua de la Libertad está pidiendo asilo en Canadá.”

Margaret Atwood

“He escrito novelas de terror sobre payasos, pero al menos mis payasos no tenían los códigos nucleares.” Stephen King (Sobre el regreso de Trump). “Bruselas está ocupada por una élite liberal que quiere cambiar el sexo de sus hijos.”

Viktor Orban (Presidente de Hungría)

Bonus: La ironía final

“No soy un dictador… excepto el primer día.”

Donald Trump (La “broma” que se hizo realidad con las “órdenes ejecutivas”).

“¡Es el puto amo!” Óscar Puente (Definiendo a Pedro Sánchez). “La importancia del paso del tiempo es esa: vemos el paso del tiempo.” Kamala Harris (Filosofía circular). “Es el primer presidente de la historia que gobierna exclusivamente para vengarse de las personas que no le invitaron a sus fiestas en los 80.” Trevor Noah (Comediante).