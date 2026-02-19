Vuelta a clases: por qué elegir productos libres de BPA es una decisión clave

Marzo trae listas escolares y productos que acompañarán a niñas y niños durante todo el año. Entre mochilas y cuadernos, pocas veces miramos más allá del precio o el diseño. Sin embargo, el material con que están hechos esos artículos también importa.

El bisfenol A (BPA) es una sustancia química presente en algunos plásticos y resinas que se utiliza en objetos de uso cotidiano, como envases de comida y bebidas. Estudios de biomonitoreo han mostrado que la exposición a BPA es muy común y que una amplia mayoría de las personas analizadas presenta niveles detectables en su organismo, incluidos niños y adolescentes.

Según Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), esto es relevante porque el BPA es considerado un disruptor endocrino, es decir, puede interferir con el sistema hormonal, especialmente en etapas de desarrollo. Por eso, optar por productos libres de BPA —en especial aquellos que estarán en contacto con alimentos o bebidas, como botellas y loncheras— es una medida preventiva concreta.

La vuelta a clases es una oportunidad para algo más que organizar útiles: también es el momento de elegir con información y enseñar, desde lo cotidiano, que la salud y el cuidado importan.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.