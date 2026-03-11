Geopolítica: la nueva frontera del directorio

El actual conflicto en Medio Oriente, marcado por la tensión entre Estados Unidos e Israel contra Irán –con la incertidumbre de su duración y alcance– no es solo una noticia de política exterior sino que también un riesgo crítico de gobierno corporativo.

Una de las consecuencias del posible cierre del estrecho de Ormuz es, entre otras, una amenaza para la economía global, ya que por esta arteria transita cerca de un tercio del petróleo marítimo mundial y alrededor del 20% del gas natural transportado por mar. Por lo tanto, este escenario no solo exige monitorear el precio de los insumos, sino también reevaluar la matriz de cumplimiento y resiliencia operativa bajo un nuevo estándar de diligencia.

Como bien señala Peter Dehnen, experto en gobernanza, “el riesgo geopolítico ya no es una variable externa, sino un componente intrínseco de la estrategia que los directores deben dominar para proteger el valor a largo plazo”. El impacto es inmediato y multidimensional; ya podemos observar la elevación del precio de las primas de seguros, el desvío de rutas marítimas y un encarecimiento del transporte aéreo que desarticula las proyecciones financieras más conservadoras.

Ante esta realidad, la gestión de riesgos debe evolucionar desde un enfoque estático hacia una capacidad dinámica de respuesta. Un directorio que ignore la exposición de su cadena de suministro a estos puntos de asfixia geográfica podría estar incurriendo en lo que algunos autores denominan “ceguera estratégica voluntaria”. La alfabetización geopolítica se alza hoy como una competencia de compliance esencial; los directores deben ser capaces de interpretar señales de alerta temprana y exigir a la administración simulaciones de escenarios estresados.

En palabras de Lucy Marcus, referente en liderazgo de directorios, “en un mundo interconectado, la verdadera competencia del directorio se mide por su capacidad de entender no solo lo que ocurre dentro de la empresa, sino cómo los vientos de cambio global impactarán su viabilidad operativa”. Ya no basta con la pericia financiera tradicional; la supervivencia de la organización depende de la capacidad de su órgano superior para anticipar cómo un movimiento en el Golfo Pérsico impactará en su estructura de costos y en su reputación.

Finalmente, este escenario pone a prueba la ética corporativa y el rigor de los programas de integridad. Los conflictos a gran escala suelen gatillar un endurecimiento de las sanciones internacionales, lo que obliga al equipo de compliance a extremar el due diligence sobre contrapartes y beneficiarios finales. El riesgo de terminar financiando involuntariamente a entidades sancionadas en la triangulación del mercado energético es real y conlleva consecuencias penales y reputacionales devastadoras.

Por ello, el cumplimiento hoy se juega en la capacidad de integrar la variable geopolítica en los modelos de prevención, entendiendo que la transparencia y la trazabilidad son las únicas defensas efectivas en un mundo donde la inestabilidad global es la nueva norma de los negocios. La resiliencia no es un accidente, sino el resultado de una gobernanza que entiende que la geopolítica es, efectivamente, su nueva frontera.

