Panorama de las AFP en 2025

Retomando como cada año mi rol de vigilante, presento aquí un balance rápido de los resultados financieros de las AFP en 2025. Una conclusión: el año 2025 volvió a ser excelente desde el punto de vista de los accionistas de las AFP y, hay que reconocerlo, también para los cotizantes.

La rentabilidad de las AFP medida como proporción de sus ingresos se mantiene en torno al 45%, con incluso un leve crecimiento. Y la rentabilidad del capital — es decir, el indicador prioritario que miran los accionistas, lo que rinde el dinero que pusieron en el negocio — sigue progresando año tras año: alcanza ahora una tasa del 41% del capital invertido.

¡Hay que abrir los ojos! El 41% del capital invertido o US$734 MM de ganancia en total: se trata de una rentabilidad extravagante, que muy probablemente ninguna otra empresa significativa en Chile logra igualar. En dos años y medio, los beneficios acumulados reembolsan íntegramente los fondos invertidos — y esto en un negocio que es prácticamente sin riesgo, que tiene carácter de servicio público y cuyos “clientes” son globalmente cautivos, ya que cada uno debe cotizar para su jubilación.

Para los accionistas, en su mayoría empresas extranjeras, sus filiales chilenas son auténticas cornucopias: su rentabilidad cuadruplica la de sus propias matrices.

Semejantes ganancias han hecho reflexionar a un ex ejecutivo de Capital. Estima que hay espacio para una nueva AFP, siguiendo el modelo de Modelo y Uno, que operan con comisiones más razonables — y rentables de todas formas. Con el apoyo de algunos inversionistas chilenos, tiene la intención de lanzar Multiplica en 2027, participando en la licitación del 10% de los cotizantes. (Recordemos que la reforma de 2025 establece que cada dos años una cartera del 10% de los cotizantes se asigna a la AFP más barata.) Según él, es posible prestar el mismo servicio a los chilenos cobrando una comisión inferior al 0,49% — la más baja actualmente — en lugar del 1,44% de su antigua casa Capital.

Un punto de diferencia a la baja no es poca cosa. El costo mensual del cotizante es la cotización obligatoria del 10% de su salario más 1,44% de comisión a la AFP. Si la comisión pasa al 0,44%, esta rebaja representa un ahorro del 9% para el nuevo cotizante sin disminuir su pensión al cabo de su vida activa. Dicho de otra manera, a igual costo, tendría a la larga una pensión un 9% mayor. Se lo expliqué a una ex presidenta de la asociación de las AFP. Al principio se negaba a creerlo, hasta que los números la convencieron.

Como decíamos, el año 2025 también fue bueno para los cotizantes: las bolsas mundiales y el IPSA se dispararon. El fondo C, donde los chilenos invierten más, obtuvo un rendimiento superior al 12% en términos reales. El dólar, en alza estructural frente al peso, contribuyó igualmente — el 50% de los fondos de pensiones se invierte en el extranjero, de modo que la depreciación del peso es un motor permanente de rentabilidad de los activos foráneos. Es una buena noticia para el futuro jubilado, pero representa también una fuga al exterior del ahorro doméstico.

Sin embargo, la bolsa sube y baja. Este buen resultado de 2025 permite recuperar el terreno perdido tras el desastroso año 2022. En total, la rentabilidad promedio del fondo C entre 2022 y 2025 no fue más que del 1,9% anual.

¿Y cómo se compara el desempeño de las distintas AFP, por ejemplo, en el fondo C? ¿Paga el cotizante una comisión más alta como garantía de un mejor rendimiento de su ahorro? El gráfico siguiente no lo confirma, sino todo lo contrario. Uno y Modelo, las dos AFP más baratas, tienen un desempeño equivalente al de las mejores en el período 2023-2025. Y Provida, la más cara en comisiones, ha tenido mala suerte y registra el peor rendimiento del período.

Hay que reconocer que todos estos resultados caben en un pañuelo. No debería sorprender: la naturaleza y la estructura de los activos financieros en que las AFP invierten están estrictamente reguladas por el supervisor. Además, los activos extranjeros son gestionados con frecuencia por los mismos grandes gestores internacionales. Por último, el mimetismo de los gestores es bien conocido en los mercados financieros, pues, siguiendo una sabiduría universal que predicaba Keynes, es mejor para la reputación fracasar con la corriente que triunfar contra ella.

