Lo que Latinoamérica pierde cada noche: el sueño como carga de enfermedad regional

Este viernes 13 de marzo, el Día Mundial del Sueño nos convoca bajo el lema “Dormir bien, vivir mejor”. Una frase que en Latinoamérica suena casi irónica. Un análisis comparativo de seis países de la región, basado en datos de la Organización Mundial de la Salud, revela que los trastornos del sueño generan una carga de enfermedad de entre 793 y 1.380 años de vida saludable perdidos por cada 100.000 habitantes, una magnitud comparable a la de la diabetes mellitus como causa directa. Y, sin embargo, ningún perfil epidemiológico de la región lo mide como corresponde.

La cifra no es abstracta. Significa que el mal dormir amplifica silenciosamente las enfermedades que más matan y discapacitan a los latinoamericanos: las cardiovasculares, la diabetes, la depresión, la ansiedad y los accidentes de tránsito. El sueño no aparece en los rankings oficiales de carga de enfermedad porque no mata por sí solo; lo hace a través de todo lo demás.

Lo que sorprende del análisis regional es que cada país tiene su propia versión de esta crisis. En México, donde la diabetes alcanza niveles de pandemia (2.729 DALY por 100.000 habitantes, la cifra más alta de la región), el sueño insuficiente actúa como un acelerador metabólico: cada hora menos de descanso incrementa el riesgo de diabetes tipo 2 en un 9%. La carga atribuible al sueño por diabetes en México triplica la de Chile. En Brasil, que lidera el ranking regional con 1.380 DALY atribuibles al sueño, la combinación de una alta carga cardiovascular con la mayor prevalencia de ansiedad de Latinoamérica crea una tormenta perfecta. El estudio EPISONO de São Paulo documentó que un tercio de los adultos paulistas padece apnea obstructiva del sueño, una de las cifras más altas del mundo.

Chile ocupa el tercer lugar regional en carga atribuible (1.091 DALY por 100.000), pero con un perfil singular y preocupante. Según el estudio PLATINO de 2009, que comparó cuatro ciudades latinoamericanas, Santiago lidera en prácticamente todos los síntomas del sueño evaluados: 66% de ronquido habitual, 38% de insomnio, 23% de somnolencia diurna excesiva. Somos, por así decirlo, los peores durmientes de la región. Y lo que distingue a Chile es dónde se concentra el daño: el 32% de nuestra carga atribuible al sueño proviene de la amplificación de trastornos de salud mental, la proporción más alta de los seis países estudiados. En un país donde la depresión y la ansiedad ya constituyen una crisis, el insomnio funciona como un multiplicador que convierte una mala noche en un episodio depresivo y un episodio depresivo en una enfermedad crónica.

La dimensión de género agrega urgencia al problema. En toda la región, las mujeres reportan consistentemente más insomnio y mayor uso de sedantes, mientras que los hombres presentan más apnea y ronquido. Pero estas diferencias no son simétricas en sus consecuencias. En las mujeres, el climaterio cuadruplica la prevalencia de apnea del sueño y genera insomnio crónico en la mitad de quienes lo atraviesan, amplificando el riesgo de accidente cerebrovascular, la causa cardiovascular dominante en mujeres. En los hombres, la apnea no tratada alimenta la hipertensión resistente y la muerte súbita. Son dos cascadas patológicas distintas que exigen respuestas diferenciadas, pero que los sistemas de salud de la región tratan como si fueran el mismo problema.

Hay una paradoja adicional que este análisis pone en evidencia. Chile tiene la mayor prevalencia de trastornos del sueño de la región, pero no la mayor carga atribuible total. Esto ocurre porque Brasil y México cargan con una base de enfermedades cardiovasculares y metabólicas más pesada, sobre la cual el sueño ejerce su efecto multiplicador. La lección es incómoda: en esos países, cada caso de trastorno del sueño genera proporcionalmente más daño porque tiene más enfermedades que amplificar. Chile no debería leer esto como un alivio, sino como una advertencia: si la carga basal de enfermedades crónicas sigue creciendo, como sugieren las tendencias de obesidad y sedentarismo, el efecto multiplicador del mal sueño se volverá cada vez más devastador.

La conclusión es directa. El sueño es la variable más importante que los perfiles epidemiológicos latinoamericanos no están midiendo. Su incorporación a la vigilancia sanitaria regional no es un lujo académico; es una necesidad práctica que abriría una ventana de intervención sobre un factor de riesgo modificable que amplifica simultáneamente las cinco principales causas de discapacidad y muerte de la región. En este Día Mundial del Sueño, la invitación a “dormir bien para vivir mejor” debería leerse como lo que realmente es: un llamado a que nuestros sistemas de salud despierten a una realidad que llevan décadas ignorando.

Tabla 1: Datos de la OMS para 2021, expresados en DALY por 100.000 habitantes (ambos sexos).

