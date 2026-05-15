Historiador Alfredo Sepúlveda: “Piñera habría salido a manifestarse contra el alza de combustibles”

El periodista e historiador Alfredo Sepúlveda se metió de lleno en el debate sobre el estilo del actual gobierno y lo hizo mirando hacia atrás: hacia Sebastián Piñera. En conversación con El Mostrador en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, el autor de “Piñera: Un lugar en la historia” sostuvo que el exmandatario habría reaccionado de manera completamente distinta frente a medidas impopulares como el reciente aumento de los combustibles.

“Él era un absoluto adversario de las políticas de shock”, lanzó Sepúlveda, marcando distancia con la lógica del “aunque cueste popularidad, hay que hacer lo correcto” que ha defendido la administración del Presidente José Antonio Kast. A juicio del historiador, Piñera entendía que “gobernar era más que las voluntades propias”, por lo que incluso habría salido públicamente a cuestionar el alza de los combustibles aplicada hace un mes.

Para Sepúlveda, el sello del exmandatario era otro: pragmatismo antes que rigidez doctrinaria. “Era un tipo muy práctico, dentro de todo bastante flexible”, afirmó, subrayando que Piñera no construía “ideologías desde el no, sino desde el sí”, algo que —según planteó— le daba margen para moverse políticamente sin quedar atrapado en posiciones intransables.

El autor también puso sobre la mesa el manejo de dos de las mayores crisis que enfrentó Piñera: el estallido social y la pandemia. Aunque reconoció que la violencia y el clima destituyente terminaron eclipsando cualquier intento de reacción política, recordó que el entonces presidente “en dos días arma un paquete de agenda social sumamente robusto”, incluso contradiciendo parte importante de su propio ideario económico.

En esa línea, Sepúlveda sugirió que Piñera difícilmente habría optado por mantener costos políticos prolongados en nombre de la coherencia técnica. “No estaba para cruzar ese charco”, resumió, dejando entrever que el expresidente privilegiaba desactivar conflictos antes que atrincherarse en decisiones impopulares.