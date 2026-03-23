Petróleo seguirá alterando los mercados

La intensidad del conflicto en Irán y en Oriente Medio mantiene elevada la tensión en los mercados energéticos. Estimamos aproximadamente en unos 10 millones de barriles diarios —alrededor del 10 % del suministro mundial— en interrupciones de producción de petróleo. Sin embargo, también se están incrementan las rutas comerciales alternativas y buques considerados «amigos de Irán» siguen transitando por el estrecho de Ormuz. Dado que hasta ahora no se han producido daños importantes en infraestructuras energéticas esenciales y que está creciendo la actividad encaminada a proteger el comercio marítimo en torno a Ormuz, nuestro escenario principal sigue apuntando hacia un pico intenso pero breve en los precios de la energía. Continuamos asignando una probabilidad superior al 60 % a este escenario.

El riesgo alcista para la inflación estadounidense representa una verdadera preocupación, con tasas generales que podrían superar el umbral del 3 % en los próximos meses, incluso sin una crisis petrolera abierta. La inflación en este país ya había comenzado a aumentar en enero y febrero, y las subidas recientes en los precios energéticos probablemente generarán un nuevo repunte inflacionario en los próximos meses. Suponiendo una estabilización a mediano plazo en los precios del petróleo y una recuperación parcial de las cadenas de suministro afectadas por la guerra, hemos revisado nuestra previsión de inflación para Estados Unidos en 2026, pasando del 2.3 % inicial al 2.7 %. Los mayores costos energéticos a corto plazo podrían debilitar el consumo estadounidense a medio plazo. Un mercado laboral en enfriamiento, el aumento de los gastos en salud y la finalización de subsidios existentes contribuyen además a unas perspectivas menos sólidas para el gasto del consumidor.

Si bien el mayor riesgo inflacionario a corto plazo hace poco probable que la Reserva Federal (Fed) continúe reduciendo sus tasas de interés en sus próximas reuniones, tampoco anticipamos que responda con subidas de tasas ante un aumento de la inflación impulsado exclusivamente por el petróleo dado su carácter transitorio. Por el contrario, el deterioro progresivo del panorama económico sugiere una política monetaria más acomodaticia durante la segunda mitad de 2026. Una escalada inflacionista podría frustrar los esfuerzos del gobierno por reactivar un nuevo ciclo crediticio privado capaz de reducir la necesidad de déficits públicos continuos. La clave reside en revitalizar el estancado mercado inmobiliario estadounidense, lo cual solo podrá lograrse mediante tasas de interés más bajas.

En Europa, la inflación se situó en el 1.9 % en febrero, mientras que el crecimiento económico y la demanda privada siguieron moderados. Actualmente no hay indicios claros de que la tasa de inflación supere el objetivo del 2 % marcado por el Banco Central Europeo (BCE). Además, esperamos que el aumento en los precios de la energía sea temporal y que comiencen a retroceder durante los próximos meses. Una postura monetaria más restrictiva correría el riesgo de frenar el modesto impulso económico actual en la zona euro sin lograr contener efectivamente el alza de precios motivada por el encarecimiento energético. Esperamos que, pese a su retórica prudente, el BCE mantenga sus tasas de interés sin cambios en el corto plazo, limitándose a recalcar su disposición a responder rápidamente ante cualquier repunte adicional de la inflación mediante ajustes de tasas.

Con el dólar estadounidense fortalecido frente al euro, los mercados parecen comenzar a evaluar un escenario de «crisis prolongada». En vista de nuestro escenario base, anticipamos que el sentimiento de aversión al riesgo disminuirá en el segundo trimestre y que la Fed volverá a retomar sus recortes de tasas durante la segunda mitad del año. Por tanto, mantenemos una perspectiva generalmente bajista respecto al dólar estadounidense.

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