Irán: un mes y tres guerras distintas

Durante la madrugada del pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron ataques coordinados contra instalaciones militares y nucleares iraníes, la justificación oficial fue precisa, acotada y, en apariencia, coherente: impedir que Teherán cruzara el umbral nuclear y “decapitar” al régimen teocrático. La Casa Blanca habló de inteligencia “confiable y urgente”, el Pentágono desplegó bombarderos estratégicos desde bases en el Golfo y el gobierno de Donald Trump presentó la operación como una acción preventiva, limitada en el tiempo, quirúrgica en su ejecución y estrictamente enfocada en un objetivo: frenar una amenaza inminente.

Un mes después, esa narrativa ya no se sostiene. No porque haya sido necesariamente falsa en su origen, sino porque el propio desarrollo del conflicto la fue desbordando.

En apenas cuatro semanas, esta guerra ha transitado por al menos tres etapas claramente distinguibles, cada una con su propia lógica militar y, sobre todo, con su propia justificación política.

La primera, entre el 28 de febrero y los primeros días de marzo, fue una campaña de precisión. Estados Unidos e Israel concentraron sus ataques en instalaciones vinculadas al programa nuclear iraní, centros de mando de la Guardia Revolucionaria y sistemas de defensa aérea (aunque uno de esos ataques destruyó una escuela con más de cien niñas en su interior).

Por su parte, Israel operó con inteligencia táctica acumulada durante años, mientras Estados Unidos aportó su capacidad de proyección estratégica, utilizando bombarderos de largo alcance, submarinos y plataformas navales en el Golfo Pérsico. El mensaje era claro: esto no era una guerra en el sentido clásico, sino una operación limitada destinada a restaurar la disuasión.

Pero esa lógica tuvo una vida corta. La segunda etapa, que se desplegó aproximadamente entre el 6 y el 20 de marzo, estuvo marcada por la respuesta iraní y por la expansión inevitable del conflicto. Teherán evitó una confrontación convencional directa con fuerzas estadounidenses, pero activó una estrategia de presión múltiple: ataques con drones y misiles contra bases en Irak y Siria, acciones de hostigamiento en el Golfo, y -lo más relevante- la amenaza concreta de interrumpir el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. En ese punto, el conflicto dejó de ser exclusivamente nuclear y pasó a tener un impacto directo sobre el sistema energético global. Por esa vía transita cerca de un quinto del petróleo que se consume en el mundo y el 75% del petróleo que necesita China.

Fue en ese momento cuando la justificación de Washington comenzó a mutar. La Casa Blanca ya no hablaba solo de impedir un Irán nuclear, sino de garantizar la libertad de navegación, proteger a sus fuerzas desplegadas y evitar un shock energético global. En otras palabras, el objetivo se ampliaba al mismo ritmo en que el conflicto se expandía.

La tercera etapa -la actual- es la más compleja y, probablemente, la más decisiva. Tras una serie de ataques a infraestructura energética iraní, incluyendo terminales de exportación y nodos logísticos clave, Estados Unidos ha entrado en una pausa operativa de diez días en este tipo de blancos. A primera vista, podría interpretarse como un intento de desescalada. Pero en realidad responde a una lógica distinta: la transición desde una campaña de degradación a una posible operación de control.

En paralelo a esta pausa, el Pentágono ha intensificado el movimiento de fuerzas anfibias en el Golfo Pérsico y ha comenzado a posicionar unidades de despliegue rápido. Entre ellas destaca la 82ª División Aerotransportada, una de las unidades más emblemáticas del ejército estadounidense. No se trata de una brigada cualquiera: es una fuerza diseñada para intervenir en cuestión de horas en escenarios críticos, con capacidad de ser insertada por aire en zonas hostiles, tomar posiciones estratégicas y sostenerlas hasta la llegada de fuerzas mayores. Ha sido utilizada en conflictos clave, desde la invasión a Irak en 2003 hasta despliegues en Afganistán, y su presencia suele anticipar operaciones de alto riesgo y profundo impacto.

El objetivo probable de este movimiento no está en el interior de Irán, sino en el mapa del Golfo. Específicamente, en las islas que Teherán controla en el estrecho de Ormuz (Abu Musa y las islas Tunb Mayor y Menor), enclaves pequeños en tamaño, pero enormes en valor estratégico. Desde allí, Irán puede monitorear, hostigar e incluso interrumpir el tránsito marítimo en uno de los corredores más sensibles del planeta. Su captura, aunque sea temporal, permitiría a Estados Unidos alterar de manera decisiva el equilibrio táctico en la zona y asegurar el flujo energético global.

Pero ese paso implicaría algo más profundo: un cambio de naturaleza en la guerra. Pasar de ataques de precisión a la ocupación de territorio, aunque sea limitado, significa cruzar un umbral político y militar. Significa asumir que el conflicto ya no es solo defensivo, sino también coercitivo.

Y ahí es donde este primer mes de guerra revela su verdadera dimensión. No estamos ante una operación que se mantiene fiel a su objetivo original, sino ante un conflicto que se redefine sobre la marcha. Primero fue el programa nuclear. Luego, la protección de las fuerzas y de las rutas marítimas. Ahora, el control de puntos geográficos clave.

En ese proceso, las justificaciones han ido acompañando -y en algunos casos siguiendo- a las decisiones militares.

La pregunta, entonces, ya no es únicamente qué hará Irán en los próximos días, ni cuán efectiva será su estrategia de presión indirecta. La pregunta más relevante es otra: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos en esta lógica de expansión progresiva del conflicto?

Porque si la captura de estas islas se concreta, lo que estamos viendo no será solo la continuación de una guerra, sino el inicio de una nueva fase en la configuración del poder en el Golfo Pérsico

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