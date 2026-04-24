Educación inicial y aprendizaje lector

Aún se observan brechas y gran inequidad en las oportunidades de acceso dependiendo del nivel socioeconómico de las familias. Los primeros años de vida han demostrado ser una etapa clave para favorecer el desarrollo de los aprendizajes, incluyendo lo neurocognitivo y afectivo. Para avanzar en estos objetivos, sin duda la educación inicial debe ser prioritaria ya que es la base del aprendizaje futuro.

Con el objeto de implementar lo anterior, y de acuerdo con lo que se ha discutido ampliamente en el parlamento y en los medios, es crucial avanzar en el proyecto de sala cuna universal, -realizando las adaptaciones pendientes, con un financiamiento estable y sustentable-, que permita aumentar de manera significativa la cobertura y calidad de las salas cunas y jardines infantiles en el tramo de 0 a 3 años, activando una iniciativa que permitirá una estimulación cognitiva más precoz, junto con la progresiva participación de los padres y madres tanto en el campo laboral como en el cuidado de sus hijos.

En este ámbito, y como un aporte muy transversal, es muy valioso el programa “Juntos por una Educación inicial 2030”, coordinada por universidades, la Fundación Educacional Choshuenco, más de treinta organizaciones de la sociedad civil y el constante apoyo del Mineduc. A esto, se suman líneas actuales de investigación universitaria de gran valor que estudian el desarrollo de la literacidad, la relación entre lectura, cognición, emociones y medios digitales, entre otras. Además, existe consenso en que una tarea imprescindible es revisar los contenidos curriculares y la implementación de nuevas metodologías docentes. Para esto, es importante reiterar la importancia del trabajo conjunto con las Facultades de Educación del país, aspecto que puede crecer de manera muy significativa, considerando la gran capacidad de docentes e investigadores que podrían orientar sus esfuerzos académicos a potenciar la calidad de la educación temprana en nuestro país, que de seguro tendrá un impacto muy significativo en la desarrollo y cohesión social del futuro del país.

En el caso de la educación temprana, es importante lograr atraer a las mejores educadoras de párvulo, con altos estándares académicos, campos educacionales y exposición temprana al trabajo con los niños, junto a proyectos de investigación de nivel internacional. La formación del personal asistente hace necesario el contacto cercano con la educación técnico profesional. Se debe abordar el financiamiento de la educación inicial con remuneraciones competitivas, focalización de los recursos y prioridad en la inversión. En este sentido se debe reevaluar el cálculo de las subvenciones a diferentes tipos de establecimiento, destacando los buenos ejemplos y poniendo de relevancia el valor de un adecuado clima laboral y educacional.

En el inicio de la escolaridad temprana, a pesar de los avances que se han visto en educación, sin duda existe un desafío pendiente, y es asegurar el aprendizaje lector en la primera etapa de la vida escolar. A la fecha, destacan los escasos rendimientos en pruebas estandarizadas que reflejan falencias en la etapa escolar temprana. Se ha descrito que, en cuarto básico menos de la mitad de los escolares comprende textos propios para su edad. Esto se ve confirmado por investigaciones en que más de la mitad de los niños no adquieren las habilidades lectoras en primero básico lo que influye de manera muy significativa en aprendizajes futuros. Para abordar este importante tema, se requiere una voluntad transversal para apoyar de manera amplia y colaborativa las medidas a implementar desde el Mineduc, con el apoyo de fundaciones y del sistema educativo a lo largo y ancho del país.

A la fecha, hay valiosas iniciativas que se orientan a lograr este objetivo. Por ejemplo, la red pública-privada, “Un Chile que Lee” y Unesco, propone que para el año 2030 los estudiantes de segundo básico egresen leyendo. Hay un gran apoyo académico, de la sociedad civil y del sistema político para esta iniciativa. El plan se basa en varios pilares orientados al aprendizaje lector. Esto requiere el apoyo prioritario del Mineduc, de las familias, fundaciones y una articulación global del sistema educativo.

Existe consenso en que la educación debe estar de manera permanente en el debate de las políticas públicas, por ser clave en el presente y futuro del país. La educación requiere una mirada de largo plazo, con compromisos políticos amplios que permitan presentar de manera consensuada un proyecto país. Para destacar lo anterior, es importante relevar la educación temprana como motor de desarrollo social, priorizando la educación inicial, tanto a nivel preescolar como durante los primeros años de la enseñanza escolar. En estas etapas, los esfuerzos no deben solo orientarse a lo cognitivo, sino también y muy especialmente de los aprendizajes socioemocionales. Este es un camino fructífero para avanzar hacia una educación de calidad, con mayor cohesión social y un desarrollo sustentable para nuestro país. Las universidades realizando un trabajo en conjunto pueden aportar de manera significativa a estas propuestas de futuro.

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