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Niños bajo vigilancia: cuando el Estado vulnera sus derechos Opinión

Niños bajo vigilancia: cuando el Estado vulnera sus derechos

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Lorena Fries Monleón
Por : Lorena Fries Monleón Diputada distrito 10.
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Cuando el Estado habilita revisiones de mochilas, controles sobre la apariencia o medidas intrusivas y punitivas en nombre de la seguridad, no sólo redefine el espacio escolar, sino que normaliza su vigilancia y, con ello, vulnera derechos a niños, niñas y adolescentes.

En estos días, el Congreso Nacional dio un giro preocupante. El hemiciclo aprobó la idea  de legislar un proyecto de ley que redefine y resignifica lo que hasta ahora había sido un  compromiso transversal con los derechos de niños, niñas y adolescentes plasmados en la  Convención de los Derechos de la Niñez, ratificada y vigente en Chile. Lo que primó fue  una mirada castigadora y discriminatoria que prioriza la sanción como método de  aprendizaje para los jóvenes más vulnerables. Esta mirada que se le imprime a un  proyecto de ley que pretende resolver así, con más control y sanción y menos garantías,  hace parte de una agenda anti derechos que se está buscando imponer a partir de  mayorías circunstanciales que, no obstante, pueden hacer mucho daño.  

Porque de eso se trata. Cuando el Estado habilita revisiones de mochilas, controles sobre  la apariencia o medidas intrusivas y punitivas en nombre de la seguridad, no sólo redefine  el espacio escolar, sino que normaliza su vigilancia y, con ello, vulnera derechos a niños,  niñas y adolescentes. 

Así, durante la discusión en sala, se rechazaron indicaciones que se presentaron desde el  Frente Amplio y que buscaban, precisamente, equilibrar el proyecto incorporando  estándares de protección junto con las medidas punitivas. Así, la derecha rechazó  indicaciones clave como que estos procedimientos invasivos no se aplicaran a menores  de 14 años, o que se informara a los padres cuando se realizarán dichos procedimientos;  que se proveyeran medidas especiales para niñeces con necesidades especiales, que se  sancionara el abuso policial y que se elaboraran protocolos y capacitara al personal para  realizar estos procedimientos de registro, así como también que la revisión se limitará a  mochilas y no se extendiera a la revisión de los cuadernos, agendas, libros y celulares. 

Este proyecto, que ahora pasó al Senado, afecta gravemente derechos de niños, niñas y  adolescentes en la medida que no pone en el centro dos principios básicos, como son el  interés superior del niño y la autonomía progresiva en el ejercicio de los derechos. Con  todo, se abre la puerta a decisiones discrecionales peligrosas. ¿Bajo qué criterio se  determinará que un niño de 7 años es sujeto de “revisión”? ¿Quién define cuándo una  revisión es proporcional? ¿Cómo se evita que estas facultades recaigan con mayor  intensidad sobre estudiantes más vulnerables? ¿Cómo se defiende un niño frente a algún  abuso durante el procedimiento de revisión si no se informa a los padres?  

Lo que ocurre en las comunidades educativas es complejo y requiere de intervención, sin  embargo, el problema requiere de una mirada integral, no solo de control y punitiva. Necesitamos mejorar la salud mental, generar instancias para que la convivencia escolar  sea un real indicador de logro en los establecimientos educacionales, detener la  proliferación y acceso a armas de fuego en general y particularmente en el caso de niños, 

niñas y adolescentes, así como también protegerlos del uso abusivo que hacen de las  redes sociales; entre otras medidas que apuntan a distintos factores que convergen en la  escuela. 

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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