En medio del debate fiscal reciente, una frase llamó la atención: “la caja no le importa a nadie”. Más allá de quién la pronuncie, la afirmación es provocadora, porque toca una dimensión clave, y muchas veces subestimada, de la gestión pública.

¿Importa o no importa la caja? La respuesta corta es sí. Pero no por las razones más evidentes.

Es cierto que un país como Chile, con acceso a mercados internacionales y una trayectoria institucional relativamente sólida, no depende de su nivel de caja en el mismo sentido que una empresa o un hogar. El Estado no “quiebra” por un bajo nivel de liquidez en el corto plazo, ni deja de operar de un día para otro. En ese sentido, reducir la discusión fiscal a cuántos dólares hay disponibles en caja puede ser una simplificación excesiva.

Pero de ahí a sostener que no importa, hay un salto. La caja es, en esencia, una señal. Refleja decisiones pasadas, anticipa restricciones futuras y, sobre todo, comunica algo al mercado: disciplina, previsión o, en su defecto, tensión financiera. No es solo un dato contable, es un indicador de credibilidad.

Cuando el nivel de caja cae de forma significativa, lo que está en juego no es únicamente la capacidad de pago inmediata del Estado, sino la percepción sobre su manejo financiero. Y en economías abiertas, esa percepción sí importa. Afecta el costo de financiamiento, la confianza de los inversionistas y, en última instancia, el margen de acción de la política pública.

En otras palabras, la caja no define por sí sola la salud fiscal, pero sí contribuye a ella. Además, el debate no puede aislarse del contexto. Si la caída en la caja se explica por un uso estratégico, en un marco de reglas fiscales claras y con trayectoria de consolidación, el efecto es distinto a cuando responde a desviaciones sistemáticas, sobreendeudamiento o falta de control del gasto.

Ahí es donde la discusión se vuelve más relevante. Porque más que el nivel puntual de caja, lo que realmente importa es la consistencia del marco fiscal en su conjunto. Y en ese marco, la caja cumple un rol complementario, pero no irrelevante.

Minimizar su importancia puede ser útil como argumento político en un momento determinado. Pero como señal técnica, es discutible.

Al final, la pregunta no es si la caja importa o no. La pregunta es qué nos está diciendo.

Y hoy, en un escenario de estrechez fiscal, desaceleración económica y mayores demandas sobre el gasto público, conviene escuchar con atención.

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