El rol de las universidades en la Estrategia CTCI 2026
La pregunta ya no es si las universidades deben participar en el desarrollo de Chile. La pregunta es si serán capaces de transformarse a la velocidad que este nuevo rol exige.
La nueva Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo de Chile 2026 redefine profundamente el rol esperado de las universidades dentro del ecosistema de desarrollo nacional. Ya no se las concibe únicamente como instituciones dedicadas a la formación profesional y a la generación de conocimiento científico, sino también como actores estratégicos capaces de impulsar transformación económica, social y territorial.
El documento reconoce que gran parte de las capacidades nacionales de investigación, desarrollo e innovación se concentran en universidades y centros de I+D. Sin embargo, también plantea que estas capacidades han operado históricamente con baja articulación respecto de los desafíos reales del país y con una conexión insuficiente con el desarrollo productivo y el bienestar social.
El diagnóstico es exigente. Chile sigue mostrando bajos niveles de inversión en I+D, una débil articulación entre academia, empresas y Estado, y una baja capacidad de transferencia tecnológica. A ello se suma que buena parte de la investigación y de la formación doctoral continúa concentrada dentro del propio sistema universitario, sin suficiente inserción en empresas, territorios o instituciones públicas.
Frente a este escenario, la Estrategia CTCI 2026 impulsa un cambio de trayectoria. Las universidades deben dejar de ser únicamente generadoras de conocimiento y transformarse también en instituciones capaces de movilizarlo, transferirlo y convertirlo en impacto.
Ya no basta con investigar y publicar. El documento propone pasar desde un modelo lineal —centrado en producir ciencia esperando que eventualmente genere efectos— hacia una lógica sistémica y orientada a resolver desafíos país.
Esto implica fortalecer la investigación aplicada, interdisciplinaria y asociativa. La estrategia insiste en que las capacidades científicas deben contribuir de manera más directa a problemas vinculados a salud, transición energética, inteligencia artificial, sostenibilidad, seguridad hídrica, cohesión social y sofisticación productiva.
En este nuevo escenario adquieren enorme relevancia las estructuras de interfaz entre conocimiento y aplicación. Las Oficinas de Transferencia y Licenciamiento (OTL), los hubs tecnológicos y otros mecanismos de articulación pasan a ocupar un lugar estratégico. Las universidades ya no solo deben producir conocimiento: deben aprender a conectarlo con empresas, territorios, instituciones públicas y actores sociales capaces de utilizarlo.
Otro elemento central es el impulso a las Empresas de Base Científico-Tecnológica (EBCTs) y al emprendimiento deep tech. La estrategia apuesta a que parte importante de las nuevas capacidades de crecimiento del país emerjan desde investigación universitaria vinculada a tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, biotecnología y soluciones asociadas a recursos naturales y transición energética.
El documento también cuestiona parcialmente el sistema tradicional de incentivos académicos. Durante años, buena parte de la evaluación universitaria estuvo centrada casi exclusivamente en publicaciones científicas y productividad bibliométrica. El nuevo enfoque propone incorporar métricas vinculadas a transferencia tecnológica, impacto territorial, adopción de soluciones y contribución efectiva al desarrollo.
Otro aspecto especialmente relevante es el rol territorial asignado a las universidades. La estrategia propone avanzar hacia hubs regionales de innovación, infraestructura compartida de pilotaje y gobernanzas articuladas entre gobiernos regionales, empresas, instituciones públicas y universidades. Esto abre oportunidades particularmente importantes para instituciones con fuerte vínculo territorial, que podrían transformarse en articuladoras de ecosistemas locales de innovación y desarrollo.
Finalmente, la Estrategia CTCI 2026 instala una idea de fondo: las universidades dejan de ser vistas únicamente como instituciones académicas y pasan a concebirse como actores estratégicos del desarrollo país. La pregunta ya no es si las universidades deben participar en el desarrollo de Chile. La pregunta es si serán capaces de transformarse a la velocidad que este nuevo rol exige.
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