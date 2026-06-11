Encuesta dice que latinoamericanos desconfían de EEUU y miran hacia China

América Latina mira a Estados Unidos con desconfianza, a China con admiración y a Europa con esperanza. Y sí, en general, existe la percepción de que las familias van en buena dirección, el país y el mundo van en la dirección equivocada. Este es el promedio de opinión que detecta la AMLAT Radar 2026.

Esta encuesta, realizada en diez países de América Latina, revela la percepción que se tiene de Europa y del mundo en tiempos de incertidumbre. El estudio, presentado en Bruselas, muestra una mirada nostálgica hacia una Europa que defiende el derecho internacional en la guerra contra Ucrania, pero calla en Gaza; que pone el grito en el cielo ante la amenaza a Groenlandia, pero se silencia frente a los bombardeos a lancheros en el Caribe.

Las incoherencias se penalizan

Si en 2022, cuando se presentó por primera vez este AMLAT Radar, la Unión Europea era el modelo a seguir para el 41 por ciento de los encuestados, en 2026 lo es solamente para el 31 por ciento. “Vemos que la esperanza en Europa está presente, pero no es eterna”, explica a DW Carlos Luján, profesor de la Universidad de la República de Uruguay. Para Luján, uno de los cinco autores del estudio, “si no se toman medidas, en una tercera o cuarta encuesta, esa ventana podría cerrarse”.

“Con una media de poco más de 6 puntos (sobre diez), puede afirmarse que las y los latinoamericanos perciben que su región está al borde de la indiferencia de Europa. De no implementarse acciones concretas de atención hacia América Latina por parte de la Unión, la creciente importancia que Estados Unidos otorga al hemisferio occidental, junto con la penetración china en la región, podría llevar a que Europa pase a ocupar un lugar lejano y secundario para los latinoamericanos”, se afirma en el informe, publicado por la fundación alemana Friedrich-Ebert-Stiftung.

Solo diez países, ¿y los otros 23?

Cabe resaltar que la encuesta se realizó solamente en diez países latinoamericanos: Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Colombia, Venezuela, Guatemala, Costa Rica y México. ¿Habrían cambiado los resultados de haberse incluido, por ejemplo, El Salvador?

“No podíamos cambiar el universo de países escogidos”, responde a DW Juan Gabriel Tokatlian, coautor del estudio y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella de Montevideo. “Nos hubiera gustado ampliarlo. Sin duda, hoy incluiría, en el Caribe, a la República Dominicana y a Cuba. El caso de El Salvador sería emblemático y Ecuador sería clave”, detalla Tokatlian.

No obstante, “diez puntos de variación en un país generan un punto en el conjunto. Y esto no sería esperable con respecto a las visiones del mundo y lo internacional o sobre las prioridades en la región”, agrega Luján. ¿Cuáles son las prioridades? La respuesta se encuentra en los temas que más preocupan: la pobreza, el narcotráfico y el crimen organizado, el bajo crecimiento económico, el desempleo, la violencia, la desigualdad, la migración, el terrorismo, ser el patio trasero de Estados Unidos, la crisis climática y ser irrelevante en el mundo.

Europa para derechos humanos y China para tecnología

En esta situación, un 52 por ciento de los latinoamericanos encuestados opina que las áreas de cooperación europea más relevantes para la región serían el financiamiento y la inversión, la ayuda humanitaria y la lucha contra la desigualdad.

Por otro lado, cabe anotar que, comparada con Estados Unidos y China, en la opinión de los latinoamericanos encuestados por la AMLAT Radar 2026, Europa lidera en derechos humanos, asistencia humanitaria, protección del medio ambiente, promoción de la paz mundial, cumplimiento de tratados internacionales y lucha contra la desigualdad. Pero en desarrollo tecnológico, inteligencia artificial, así como ciencia y educación, China va a la cabeza. ¿Y Estados Unidos? Lidera en poder económico, combate al terrorismo y poder militar.

Por último, Rusia está presente en la opinión de los latinoamericanos en la figura de su presidente, pues, después de Donald Trump, es el segundo líder mundial del que más desconfían; pero está ausente de los modelos de desarrollo a seguir, que, por cierto, encabezan China y Japón; además de Estados Unidos, Canadá y Alemania, si bien a la baja.

¿Por qué esta ausencia de Rusia? “No es una potencia normativa ni económica ni tecnológica. Su relevancia va vinculada a la guerra”, responde Luján. “En la encuesta, sale Vladimir Putin cuando se trata del nivel de desconfianza, después de Donald Trump. Son dos modos de hacer la guerra y dos formas de violentar el derecho internacional”, acota Tokatlian.

Finalmente, ¿por qué la admiración por China a pesar de la falta de libertades? Los latinoamericanos no ven que en el gigante asiático haya un régimen totalitario. “Hace diez años se tenía la idea de que China jamás iba a poder desafiar a Occidente, porque sin libertades no hay innovación. Hoy vemos que innova y no hay libertades”, responde Luján. Por su parte, Tokatlian comenta: “La gente tiene la sensación de que allá pasan cosas… Pero, como están mejorando y han sacado a 800 millones de personas de la pobreza, algo habrán hecho bien”.

¿Por qué Europa se asocia con esperanza?

Así se explica la desconfianza hacia Estados Unidos y la admiración hacia China. Pero, ¿por qué la esperanza en Europa? Una respuesta se encuentra en el diferente enfoque de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, una de las grandes preocupaciones de América Latina, seguida de lejos por el terrorismo. Aunque, en el lenguaje de Estados Unidos, ambos términos se fusionan en narcoterrorismo.

“El terrorismo de base fundamentalista no existió en América Latina. Ir a buscarlo ahora es disparatado. Sí hubo y hay narcotráfico, que es un tema vinculado a la seguridad de los ciudadanos, a la inteligencia y a las sanciones por lavado de activos. No es un tema militar. La fusión que hace Estados Unidos, para una región que vivió décadas de regímenes autoritarios, no solo es inquietante, es peligrosa”, explica Tokatlian.

“Ahí aparece Europa, que ha sabido mantener hasta la fecha el narcotráfico como un problema de seguridad interna”, sigue Tokatlian y concluye: “Cuando en el informe sale que este es un tema esencial, el mensaje subliminal a Europa es: traigan otro modelo, porque este (el estadounidense) puede ser funesto”.

Texto de Mirra Banchón, periodista de DW