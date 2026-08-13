CTCI para el desarrollo de la Región de O’Higgins

El pasado 8 de julio se realizó la sesión ampliada de activación de la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), instancia que reunió a representantes del mundo público, académico, productivo y de la sociedad civil con un propósito común: reflexionar sobre cómo fortalecer un ecosistema capaz de habilitar y acelerar las transformaciones que el país necesita.

Uno de los principales aprendizajes de la jornada fue constatar que, en todas las regiones, existen capacidades instaladas e iniciativas que ya contribuyen al desarrollo sostenible. Proyectos financiados mediante instrumentos públicos de apoyo a la I+D+i, junto con diversas iniciativas de innovación pública y privada, demuestran que el conocimiento se está generando y aplicando en los territorios. Sin embargo, también quedó en evidencia un desafío transversal: avanzar desde la suma de iniciativas hacia una articulación estratégica que permita potenciar su impacto.

Esta reflexión resulta especialmente pertinente para la Región de O’Higgins. Nuestro territorio cuenta con universidades, centros de investigación y desarrollo públicos y privados, institutos profesionales y centros de formación técnica, empresas innovadoras y organismos públicos que impulsan iniciativas de ciencia, tecnología e innovación. No obstante, aún carece de una Estrategia Regional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que permita articular estas capacidades bajo una visión compartida de desarrollo.

La Estrategia Regional CTCI podría impulsar esa construcción colectiva, identificar prioridades, coordinar inversiones, fortalecer la colaboración entre instituciones y orientar la generación de conocimiento hacia los principales desafíos económicos, sociales y ambientales de la región. Asimismo, facilitaría su articulación con la Estrategia Nacional de CTCI y con la Estrategia Regional de Desarrollo, asegurando coherencia entre las políticas nacionales y las necesidades específicas del territorio.

La construcción de una Estrategia Regional de CTCI solo será posible mediante una gobernanza que convoque a todo el ecosistema regional: instituciones públicas, gobiernos locales, universidad e instituciones de educación superior, centros de investigación, empresas, gremios y organizaciones de la sociedad civil. Cada uno aporta capacidades y perspectivas complementarias que, articuladas en torno a una visión común, permitirán que el conocimiento impulse soluciones para los desafíos económicos, sociales y ambientales de la Región de O’Higgins.

La Estrategia Nacional de CTCI nos entrega hoy un marco y una visión compartida. El desafío para las regiones como O’Higgins es impulsar la construcción participativa de una Estrategia Regional de CTCI que proyecte el desarrollo del territorio desde el conocimiento, la colaboración y la innovación. Desde las universidades estatales, y en articulación con la Red de Innovación del CUECH, afirmamos que hoy existe una oportunidad única para avanzar en esa construcción colectiva y fortalecer el aporte de la CTCI al desarrollo de nuestros territorios.

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